Stupeur et tristesse: Amay strache son équipe en LFH

Dernier du défunt championnat en D2 Nationale, le HC devait reprendre en LFH. Le président Destexhe a pris la décision ce mercredi ne pas aligner d’équipe. "Nous avons envoyé la demande ce jour à la fédération. Il était impensable d’envoyer au casse-pipe nos jeunes cadets qui allaient former l’ossature de cette équipe en LFH (NDLR: Tous les joueurs de l’an passé ont quitté le HC ). En concertation avec Villers avec lequel nous sommes de plus en plus associés, je vais m’occuper des cadets qui auront aussi la possibilité de prendre de l’expérience en Promotion. On veut repartir sur des bases saines et à moyen terme, retrouver la nationale."