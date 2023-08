Marchin B s’offre un nouveau départ : “L’ambiance est déjà excellente”

”Je suis actif dans le football provincial depuis des années et j’avais envie d’aider mon club, explique l’intéressé. Je n’ai pas mis bien longtemps avant d’accepter ce projet car je sais où je mets les pieds.”

Il s’agira de la toute première expérience de T1 chez les adultes pour Olivier Candaten. “Si j’ai des appréhensions ? Absolument pas. Nous n’avons aucune pression de la part du comité, dit-il. On aimerait juste remettre Marchin B un peu plus haut dans le classement (sourire). Jouer la tête de la colonne de droite serait déjà pas mal pour un début.”

D’autant plus que le groupe est tout nouveau, puisque dix-sept éléments sont arrivés. “Mais la mayonnaise va rapidement prendre puisque c’est une bande de potes,” précise le coach. Ce sont, entre autres, des amis de mon fils (NDLR : Alessandro) qui ont décidé de nous rejoindre. L’ambiance est déjà excellente.”

À noter que Marchin B se rendra, dimanche à Engis, pour son premier match de championnat.

Les changements, c’est fini

Lors des dernières saisons, plusieurs joueurs de l’équipe A venaient prêter main-forte à Marchin B. C’est désormais une histoire ancienne. “Sauf grosse surprise, cela n’arrivera plus, assure Olivier Candaten. Par le passé, cela engendrait trop de problèmes. Ici, il y a deux noyaux bien différents et chacun gère son groupe comme il l’entend. Ce sera plus simple pour tout le monde. ”

Alessandro Candaten, attaquant de 23 ans : “Après trois ans d’arrêt, je veux m’amuser”

Pour beaucoup, cette saison s’annonce comme un renouveau à Marchin B. Au sein du noyau, de nombreux éléments vont rechausser leurs crampons après des années de repos. C’est notamment le cas pour Alessandro Candaten. “J’ai dû arrêter le foot durant trois ans en raison de blessures au genou, dit-il. Ici, je veux surtout m’amuser avec mes potes. C’est moi qui suis à la base du projet. En deux semaines à peine, le noyau était complet. Tout le monde se connait dans le groupe et il n’y a absolument aucune pression. On ne sera pas champion mais on veut embêter toutes les équipes. Il y a quand même plusieurs bons joueurs chez nous, hein !”

Pas d’équipe dames

Lancée la saison dernière, l’équipe dames de Marchin n’existe déjà plus. “C’est dommage mais nous n’abandonnons pas l’idée pour le futur. Il y avait un bel engouement autour des joueuses, je suis certain que le club réinscrira prochainement une équipe féminine”, pointe l’ancien président Bernard Léonet.

Le noyau

Les joueurs

Gardiens : Julien Cortes, Pierre D’Antuono.

Arrières : Romain Naniot (reprise), Tom Lizin, Diego Cortis, Miguel Angel Marllor (reprise), Loic Thiry (reprise), Laurent Machiroux (Huccorgne), Jérémy Duchesne (Modave), Istvan Papp (Huy), Florian Mongelluzzi, Alex Miceli (Hermée).

Médians : Antoine Lambotte (Vaux-Borset), Arnaud Hougardy (Vaux-Borset), Arnaud Gillet, Justin Hubin (Huccorgne), Lionel Rutten (Ohey), Quentin Rosimont (reprise).

Avants : Alessandro Candaten (reprise), Anthony Angeliccho (Evelette), Bryan Tozzi, Clement Broze (Warnant), Julien Brantz (Solières), Timour Frisque (Fraiture).

Le staff

Entraîneur : Olivier Cantaden (1esaison).