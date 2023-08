Basketball: Wanze retrouve la coupe AWBB

Car c’est mentalement que les Sucriers doivent continuer à aller de l’avant pour se préparer à découvrir un championnat P1 qui sera terriblement plus relevé que la P2. "On a révisé nos gammes ce mardi et travaillé contre la zone qui est notre faiblesse. Mais, je le répète, c’est mentalement que j’attends de voir comment le groupe va réagir. Nous serons mis en difficulté et, si on tend la joue, on risque de se prendre une leçon. Nous devons être prêts au combat, jouer notre basket et tenir bon dans la difficulté. Si on arrive à avoir une résilience et à s’adapter, ce sera du bonus. Si on arrive à transformer notre frustration potentielle de ne pas savoir imposer notre jeu en une volonté de trouver des solutions, tout sera gagné. Maintenant, au regard du programme, on préservera sans doute aussi les organismes d’autant que nous pourrions être sans Saive (entraînement P2) et Nicolas Paulus (genou). "