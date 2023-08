Football (P4A): Marchin vise (encore) la montée : "On veut jouer les premiers rôles"

Sur papier, le noyau a des atouts qui feraient pâlir toutes les autres formations de P4A. Nicolas Presti effectue son retour dans les cages, tout comme le défenseur Florian Taton qui n’a pas connu la saison escomptée à Burdinne. On notera également la venue de Thibault Hougardy, censé apporter sa dose d’expérience. Au même titre que Damien Deltour (36 ans), le transfert phare de l’été chez les Marchinois.

Jean-François Nossin. ©Heymans

Le groupe de Jean-François compte également plusieurs paris puisque Clément Noleveaux et Clément Honnay, les jeunes du groupe, ont déjà épaté la galerie en préparation.

"Malgré la perte de quelques éléments, je trouve que nous sommes plus complets qu’il y a quelques mois. Tous les postes sont dédoublés, c’est ce qui manquait la saison dernière, poursuit le coach. Je reste convaincu que Marchin peut aller chercher la première place mais il faudra se montrer régulier face aux équipes du bas de tableau. Fraiture Sport, Faimes ou Hannut B seront costauds…mais nous aussi (rires). La préparation s’est très bien déroulée et je suis agréablement surpris de certains éléments du groupe."

Les Marchinois commenceront leur championnat avec un déplacement à Limont pour ce qui constitue déjà un premier choc dans cette série ô combien relevée et intéressante.

Première pour Roy

Petite nouveauté cette saison avec la présence de Thomas Roy, qui officiera comme entraineur adjoint. «Les premières semaines se sont très bien déroulées, même si je me suis récemment blessé à la cheville sur le deuxième terrain, rigole l’intéressé. J’ai hâte que la saison commence car je vais pouvoir apprendre chaque semaine aux côtés de Jean-François, qui est un entraineur à l’écoute.»

Encore un joueur?

Marchin va-t-il encore transférer un joueur? C’est en tout cas le souhait du coach. Lors de la présentation d’équipe, un élément de Vyle-Tharoul était bel et bien présent. «Il reste encore quelques détails à régler et j’espère qu’il pourra nous rejoindre dans les jours à venir», indique Jean-François Nossin.

Damien Deltour, médian de 36 ans : « Oui, je veux être champion avec Marchin »

Damien Deltour est de retour. Youpie! ©Yves Bircic

Arrivé en provenance de Burdinne où il aura connu deux montées, Damien Deltour effectue son retour dans un club qu’il connaît. « J’y ai débuté le football ici quand j’avais 16 ans, dit-il. Cela me fait forcément plaisir de revenir après autant d’années. La préparation se déroule vraiment très bien où le niveau de jeu est très intéressant. On n’a pas encore connu la défaite. Si je suis venu ici, c’est pour être champion. Maintenant, on va faire tout pour approcher le tour final. Au vu des qualités de l’équipe, il y a moyen de viser la P3. La série est en tout cas très belle et compétitive avec plusieurs grosses équipes. Moi, je ne m’en cache pas et je veux le titre. »

Le noyau

Le staff

Entraineur : Jean-François Nossin (2esaison).

Entraineur adjoint : Thomas Roy.

Les joueurs

Gardiens : Nicolas Presti (Momalle), Martin Kelleter.

Arrières : Aurélien Preud’Homme, Émilien Noleveaux, Anthony Maka, Florian Taton (Burdinne), Gil Pirlet, Jonas Thiry, Mateo Thyssen, Terence Tournoy, Thibault Hougardy (Huy), Vincent Richet, Gabriel Hart

Médians : Cyril Delvaux, Damien Deltour (Burdinne), Florian Hontoir, Julian Daniels, Max Paye, Jérémy Richy (Modave), Louis Pirnay (La Clavinoise), Mathieu Rumatowski.

Avants : Clément Noleveaux (Wanze/Bas-Oha), Angelo Del Conte, Clément Honnay (Wanze/Bas-Oha), Julien Martin, Louis Delizée, Ayron Daniels, Timéo Messere.