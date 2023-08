Football (P3A): Vyle-Tharoul, un club où il fait bon vivre

Cependant, cela ne signifie pas pour autant que Vyle-Tharoul ne souhaite pas montrer les crocs. "Ce sera aux joueurs de prouver sur le terrain leur vraie valeur, explique le coach. Si le groupe est plus fort mentalement, alors nous pourrons viser plus. Il faut dire que le noyau de base que j’avais constitué a été entaché de plusieurs départs malgré leur officialisation au sein du club."

Arrivé dans un club "malade", Pierre Genard est parvenu à redresser la barre malgré une descente de P2 en P3 durant la première saison. "Aujourd’hui, on peut dire que Vyle-Tharoul est une entité saine, affirme le tacticien. À terme, cette équipe doit retrouver sa place en deuxième provinciale. Quand? Je ne sais pas."

Pierre Genard a encore bien travaillé. ©Léva

Parler d’objectif est donc trop tôt pour les Verts; préférant laisser place aux rencontres à venir afin de ne pas tomber dans le creux qu’ils ont connu précédemment. "L’an dernier, il y a eu dix bons matchs. Ensuite, nous sommes tombés dans une période creuse."

En toute simplicité, les Vylois devront abattre un travail raisonnable s’ils souhaitent connaître le succès. Les clés des portes à ouvrir sont entre leurs mains et la volonté du ‘toujours plus’ doit les guider vers le marathon qui débute ce week-end.

H’mamou, le nouveau T2

Allier coaching et jeu n’est jamais idéal, mais Redwan H’mamou semble déterminé. «C’est une collaboration complète, résume le nouveau T2. Ici, on ne parle pas de nouveau cycle, mais de renouveau et d’une autre manière de faire où des discussions nous ont permis d’établir notre ligne conductrice. Pour en arriver à ce groupe, il faut avouer que Pierre l’a bien constitué et que ses paroles sont assez claires que pour voir des joueurs compléter le noyau. »

Des boîtes à profusion...

Si le groupe vit bien, il a cependant dû faire face à des refus. Ces joueurs avaient donné leur parole pour intégrer le groupe avant de faire volte-face. « C’est comme ça maintenant, se plaint Pierre Genard. On fera sans eux. C’est triste, mais ce sont les nouvelles mentalités. Il est clair qu’avec ces cinq éléments, j’aurais pu donner un objectif clair et net »

Axel Gendebien, médian de 22 ans : « Je veux absolument reprendre du plaisir »

Axel Gendebien a encore tout l’avenir devant lui. ©Léva

Auteur d’une demi-saison lors du dernier exercice du côté d’Ouffet-Warzée, un retour à Vyle où il a déjà évolué plusieurs saisons semblait évident. «Je veux absolument reprendre du plaisir, avoue le frère de Florian. Cette période fut très dure pour moi. Mais je suis revenu car Vyle n’a pas sa place en P3, il faut que ce club retrouve rapidement la P2, là où il doit être. Ce sera un beau challenge pour moi. J’avais d’ailleurs dit aux dirigeants en partant que c’était un au revoir, pas un adieu. C’est grâce à eux que je me suis retrouvé dans le monde senior et il ne faut pas l’oublier. Ce club, c’est ma famille. »

Le noyau

Le staff

Entraîneur : Pierre Genard (3e saison)

Entraîneur adjoint : Redwan H’mamou

Les joueurs

Gardiens : Lucas Masson, Florian Théwis.

Défenseurs : Redwan H’mamou (Thisnes), Nathan Meiresonne, Guillaume Dupont, Anthony Bertels, Quentin Perez, Lionel Dauby (reprise), Maxime Martin, Mattéo Rémy (RFC Seraing jeunes).

Médians : Jérémy Brems (Huy), Axel Gendebien (Ouffet), Gaetan Debens, Kevin Heudens (Crisnée), Hugo Luca, Evren Ozverdi (Seraing Athlétique), Guillaume Pessotto.

Avants : Adrien Chasseur (Fraiture Sport), Vincent Bonanno, Maxime Barrientos (reprise), Jean Coune, Andy Lundula (Seraing Athlétique).