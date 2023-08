Cyclisme: Sacha Prestianni s'est bien relancé à Namur: "Je me suis accroché aux meilleurs"

Le coureur s’est même payé le luxe de lever les bras en l'air en franchissant la ligne d'arrivée. Avec un large sourire sur les lèvres, avec la satisfaction d'avoir mené son coéquipier Gerben Kuypers vers la victoire d'étape.

"J'étais effectivement satisfait de ma journée et de ce succès", raconte le Hutois, qui n'a fait qu'améliorer ses places au fil des étapes. Après avoir terminé cinquantième lors de l'étape d'ouverture, à Vresse-sur-Semois, il a fini quarantième à Couvin, dix-neuvième à Pontaury (où il a aidé un autre de ses coéquipiers à s'imposer, l'Italien Alessio Delle Vedove), quatorzième au sommet du terrible Triple Mur de Monty, à Lustin, et enfin neuvième à la Citadelle.

Sa régularité lui a aussi permis de finir l'épreuve au douzième rang du classement général final. "Un peu à l'image de la dernière étape, avec cette montée de la Citadelle, je me suis accroché aux meilleurs, raconte encore cet espoir de première année. Lors de cette étape, nous avions d'ailleurs bien durci la course. Nous avons roulé à bloc dès la première montée, pour essayer de faire à tout le peloton. Certains mecs sont venus me trouver après pour me dire qu'on avait poussé fort! Mais j'étais encore bien en fin d'étape. Et j'avais encore de l'énergie après la Citadelle. J'ai donc su tout donner pour placer Gerben Kuypers dans le dernier virage et j'étais très satisfait de le voir s'imposer. Tout comme je le suis de mon Tour de Namur. J'avais été très déçu de devoir arrêter le Tour du Val d'Aoste à cause d'une chute. Je me suis bien rattrapé sur cette épreuve. C'est super pour la suite" Le conclut Sacha Prestianni, visiblement très saatisfait de sa prestation lors de cette course de pratiquement une semaine.