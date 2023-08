Football (P2A): Thisnes va tenter le cap historique de trois

Si on était habitué à vivre une présentation de Thisnes en grand comité, cette année était particulière avec la mauvaise météo et l’impossibilité de programmer une soirée par après. Mais ne croyez pas que les hommes de Pierre Longueville vont vivre une saison avec moins d’ambitions, que du contraire ! Le club hannutois ne se cache pas, l’objectif est très simple: décrocher un troisième titre de rang totalement historique pour un club de notre arrondissement et rejoindre ainsi l’élite provinciale. Et, ça, Medhy Nossin l’a très bien compris. Avec un mercato de feu, dont plusieurs joueurs champions en D2 et D3 ACFF, le président a offert à son staff un noyau qui peut à nouveau faire peur à toutes les formations de la province. "Vous savez, j’ai très peur… pour nos futurs adversaires. Car cette saison, nous n’allons pas viser le top 5, ni le top 3, mais bien le top 1. Et avec un groupe et un staff pareils, je suis persuadé de notre réussite. "