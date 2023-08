Football (P2A) - Momalle est encore taillé pour la montée: "On n'a pas fait une équipe comme ça pour rien"

Pour cela, pas forcément de révolution dans le club de Jean-Marie Heyne puisque seuls les cadres Babitz et Rovny ont pris leur retraite alors que huit joueurs, et pas des moindres, sont arrivés. En effet, tous, sauf un, débarquent de la P1 voire de la Nationale avec des noms comme Cossalter, Pire ou encore Ouchan. "Et pourtant, la moyenne d’âge a un peu diminué, elle est de trente ans. Nous avons aussi amélioré le staff avec la présence d’un kiné, ça fait du bien, ajoute le coach momallois. Ce qui a manqué un peu l’année dernière, c’est qu’on comptait uniquement sur les réalisations d’un seul joueur. Ici, on a ajouté des cartouches avec Cossalter et Rennotte alors que Vanstechelman est en forme."

Mais qui doit noyau regorgeant de qualités dit aussi gestion des egos, un facteur que le staff momallois devra prendre en compte s’il veut faire aussi bien que l’année dernière. D’autant plus que la série est plus relevée avec les arrivées de Faimes et Thisnes. "On n’a pas fait une équipe comme ça pour rien. Si on veut faire mieux, on n’a pas le choix, c’est la montée. Mais je ne le déclare pas comme un objectif. Le minimum, c’est le tour final, ce qui ne sera déjà pas simple. Mais nous, les coachs, on vise le Top 3. Et si on va plus loin, oui, forcément, il y a la montée. " Ce qui serait quasiment historique pour le club, qui n’a plus évolué en P1 depuis 1986 !