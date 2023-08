Une pluie de ballons et d’amis pour rendre hommage au Hutois Sernane Segniagbeto, décédé il y a un an : "Je ne pouvais pas ne pas être là" (vidéo)

Je m’en veux, je suis désolé, Sernane

Novembre 2021. La vie m’amène à Dubai. « Ah, tu vas là-bas ? Ben, tu verras Sernane alors parce qu’il y est depuis quelques mois. Il joue dans un club de D2 », me confie ton ami Kevin Heudens quelques jours avant mon départ pour les Emirats arabes unis. Discret comme à ton habitude, malgré nos échanges réguliers, tu ne m’avais rien dit. Sur place et alors que le Covid fait encore rage dans cette partie du monde aussi, tu me fixes rendez-vous. Comme toujours, je me réjouis de te revoir, toi le joueur que j’ai vu grandir, devenir un adulte et un ami à mesure des saisons. « Mais, attention, si tu veux accéder au stade, il te faut un test qui date de la veille. Ici, ça ne rigole pas » me dis-tu. C’eut été alors mon quatrième en 5 jours. « Mon vieux, je t’aime bien mais je préfère décliner cette fois », te dis-je. Bienveillant comme tu l’étais, tu comprends. Et me fixe rendez-vous à ton retour en Belgique. D’autant que ce match de championnat n’a finalement pas lieu. « Sans regret », me dis-je alors. Neuf mois plus tard, je m’en veux. Plus que jamais. Je m’en veux parce que finalement, je ne te reverrai plus. Ni à Dubai, ni à Huy, ni à Verlaine où tu m’avais présenté ton ami Maxime Busi. J’aurais dû venir ce jour-là pour te voir, te saluer, parler foot et vie, comme on l’a fait mille fois. J’aurais vu l’homme que tu étais devenu, et vu, même à l’entraînement, le professionnel que tu étais devenu aussi. J’aurais pu raconter à tous ceux qui t’avaient trouvé trop court jusque-là à quel point tu avais progressé et prêt à exploser, comme tu l’as fait cette saison-là. Une étoile était née. À l’instar de ton superbe sourire, elle brillera désormais tout là-haut. À jamais.