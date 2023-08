Première contre-performance pour Waremme, qui s'offre un nouveau renfort

"Dans ces conditions apocalyptiques et face à une équipe qui misait sur la vitesse de ses offensifs en contre, il fallait surtout ne pas prendre de but, expliquait Thierry Raskin, l’entraîneur waremmien. Rentrer dans les vestiaires avec un 0-0 n’aurait pas du tout été une mauvaise chose. Malheureusement on encaisse juste avant la pause. En 2e période, nous n’avons plus rien montré et Ster mérite sa victoire."

Lors du deuxième acte, les hommes du Circuit se montraient en effet les plus dangereux. Le gardien Lemire sortait bien dans les pieds de Domken puis détournait une frappe de Calisgan qui prenait la direction de la lucarne. Une tentative de Thelen et un heading de Bultot ne passaient pas loin du cadre. Ster aurait réalisé le match parfait en parvenant à tuer tout suspense. "Nous avions mis en place un bloc moyen afin de ne pas leur laisser d’espaces dans le milieu du jeu, racontait Pascal Collin, le T1 local. Au début du match, j’ai senti mes gars un peu timorés, ils respectaient trop un adversaire qui évolue plus haut"

En deuxième période surtout, Ster-Francorchamps a fait plus que rivaliser avec son adversaire. "Les consignes ont été respectées mais j’ai également vu des initiatives", confirmait Pascal Collin.

Dimanche prochain, Ster-Francorchamps ne commencera donc pas son championnat de P1 face à Fize mais accueillera l’équipe de D2 flamande du FC Lebbeke.

Arbitre: M. Laforge.

Cartes jaunes: Thelen ; Lemire, Dumoulin, Javaux, Venner.

But: Karatas (1-0, 42e)

STER-FRANCORCHAMPS: Crespin, Lambrechts, Calisgan (69e Boreio), Thelen, Domken, Gilis (62e Raskin), Rentmeister (76e Chandelle), Karatas, Haydan, Restiglian, Sow (56e Bultot).

WAREMME: Lemire, Dumoulin, Ledure (62e N’Tumba), Denruyter, Rihon, Javaux, Lucanio (62e Gauthier), Étienne, Gillard, Venner, Scalais (84e Degembe).