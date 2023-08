Le récital de Nina Crélot (Huy) en Coupe AWBB face à Haut-Pré Ougrée : "C’est juste incroyable de talent"

Mais cela n’allait même pas suffire pendant le premier quart, pas même pendant 5 minutes puisque le marquoir filait rapidement à 12-12. Ainsi, si Matthys mettait son seul panier du match pour lancer la rencontre, le duo Baggio dans la raquette, Crelot à distance allait faire fureur tout au long de cette rencontre rondement menée par le groupe de Mike Dekeyser.

"Nous avons directement mis de l’intensité et de l’application pour ne prendre aucun risque, expliquait le coach des demi-finalistes de l’an dernier. On a couru et travailler le physique. Nous n’étions que 7 et on n’a donc pas pris de risque, impliquant tout le monde et, heureusement, n’enregistrant pas de blessure. Maintenant, tactiquement, on n’a pas vu grand-chose. On a connu un petit creux dans le 2e quart mais rapidement réorganisé."

Puis, comme tout le monde dans la salle, impossible de ne pas souligner la prestation de Nina Crelot. "On dit toujours qu’une excellente shooteuse n’est pas un hasard, c’est de l’entraînement et du travail. Mais, Nina n’avait pas touché la balle depuis 2 mois, ne fait plus qu’un entraînement par semaine depuis une saison. Et elle vient planter un 7 sur 11 à trois points… c’est juste incroyable de talent."

Le 100e point était d’ailleurs précisément marqué par l’ailière finissant avec une feuille de stats impressionnante. Maintenant, on a évidemment hâte de voir les mosanes face à une autre opposition.

QT: 13-32, 11-24 (34-56), 6-19 (40-75), 9-30.

HUY: Crelot 37, Dekeyser 10, A Marteau 18, L Marteau 0, Matthys 2, Baggio 29, Renard 9.