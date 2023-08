La grande brocante à Hamoir malgré la pluie

Les exposants sont venus et attendaient dans leur voiture ou camionnette. Le site était complet avec 250 exposants et les 8 associations locales proposant rafraîchissement et petite restauration.

Mais à l’heure d’ouverture, une énorme drache s’est déclenchée, et la majorité des personnes sont parties. "Nous allons faire un geste pour eux en remboursant la moitié de leur emplacement." Quelques courageux sont restés comme Annick, 70 ans (de Durbuy) qui vend des objets de décorations de jardin: "Cela fait 30 ans que je viens ici, et c’est la première fois qu’il pleut autant. C’est pour cela que tant d’exposants sont parti. Quitte à avoir déballé, autant rester… J’arrondis mes fins de mois avec une brocante occasionnelle, et habitant auparavant à Hamoir, je revois des amis. Ce n’est pas top au niveau des ventes, et j’ai froid, mais, heureusement, ma belle-fille va m’apporter un pull."