Football (Coupe de Belgique): Wanze/Bas-Oha déroule contre Richelle B

D’ailleurs, il ne fallut que très peu de temps aux visiteurs pour imposer leur jeu. Wagemans, qui jouait son premier match officiel avec ses nouvelles couleurs, apporte toute sa classe offensive. Signalé hors-jeu à deux reprises, c’est finalement sur sa troisième percée que son centre atteint le point de penalty. Seul hic, aucun coéquipier présent dans cette zone et c’est une action gâchée. S’en suit un déséquilibre richellois dans lequel l’intensité est à son paroxysme et Neerdael à la finition. En lançant les hostilités, l’attaquant ne pouvait prédire son doublé quelques instants plus tard à la suite d’un coup franc de ses adversaires joué trop lentement... De quoi rendre jaloux son coéquipier Chabot, qui du haut de ses 17 ans, suit une frappe sur la latte de Bertrand pour déjà inscrire le troisième but.

Pourtant, entre-temps, Richelle manque le coche via des ballons mal négociés de la part des Wanzois. La faute à pas de chance.

Les locaux paniquent, mais ce n’est pas le cas des Sucriers qui ne cessent de combiner et d’apporter le surnombre offensivement. Les mouvements du triangle Moulin-Denorme-Bertrand perturbent quelque peu l’entre-jeu visétois qui offre des espaces idylliques aux ailiers jaunes.

Si la première mi-temps est le reflet d’une équipe qui se connaît par cœur et qui le met à l’ouvrage chez les Wanzois. Le second souffle visétois prend place dès le retour des vestiaires. Les idées remises en place octroient une lucidité sans pareil aux hommes de Michel Losavio. Cependant, la supériorité wanzoise ne laisse que très peu de chances aux locaux de mettre en danger Henrotte. Une fois leurs ardeurs finies, Honay & co reprennent la main dans le dernier quart d’heure. Toujours pas rassasiés, Adam et Neerdal clôturent un dimanche de Coupe de Belgique dans la bonne humeur. Désormais, place à la suite qui sera peut-être plus délicate.

Arbitres: Grégory Mager assisté par Fabrice Rebuffatti et Gianpiero Rivituso

Buts: Neerdael (9e et 19e, 0-1 et 0-2), Chabot (24e, 0-3), Bertrand (35e, 0-4), Denorme (37e, 0-5), Adam (81e, 0-6) et Neerdael (83e, 0-7).

RICHELLE B: Leclercq, Marinelli, Botero, Morrier, Boulton, Thewis (45e Ledda), Rouffa, Willot (45e Sgarito), Castiglione, Spano, Nyssen (53e Hogie).

W/B-O: Henrotte, Moureaux, Honay, Beaujean (52e Rasquin), Wagemans, Denorme (61e Goose), Moulin (52e Pessotto), Bertrand (61e Bisconti), Chabot (65e Ziémons), Adam, Neerdael.