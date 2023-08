Football (Coupe de Belgique): Wanze/Bas-Oha B en prend 10 face à Richelle, beaucoup trop fort

Le match opposant WBO B à Richelle n’aura pas tenu longtemps les spectateurs en haleine. Malgré une bonne entame de match, l’équipe des Sucriers s’est heurtée face à une équipe de D3 ACFF beaucoup plus réaliste, tant au niveau de la construction des phases de jeu que des occasions devant le goal. La preuve: en fin de première mi-temps, le résultat était déjà de 0-5, avec un triplé de Loris Meys qui aura eu quasiment une efficacité de 100% au niveau de ses tirs. Il vient même rajouter un quatrième goal et une passe décisive en deuxième mi-temps. En deuxième période, Wanze/Bas-Oha ne parvient pas à ressortir de son camp, permettant à l’équipe adverse d’inscrire cinq autres goals, dont un penalty. Richelle voit même Lopange rater un penalty et deux buts annulés sur hors-jeu. À la 64e minute, Louis Marti parvient tout de même à inscrire un goal, sauvant les honneurs pour les Sucriers.