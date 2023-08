Football (Coupe de Belgique): Hannut sorti avec les honneurs face à Aywaille

C'est dans des conditions de jeu dantesques que les acteurs entamaient la rencontre. Les Bleu et Noir débutaient avec le vent et la pluie dans le dos. Autant dire qu'ils profitaient sérieusement d'un douzième homme. Les Verts s'organisaient derrière pour former une grille défensive la plus imperméable possible.

Rapidement, les visiteurs s'offraient une frayeur. Une remise en retrait au gardien trop peu appuyée de Dokens permettait à Chubaka de se retrouver en bonne position devant Botterman qui prenait le meilleur. À la décharge de l'arrière droit hannutois, il faut signaler que l'herbe était relativement haute. Mais nous pouvons comprendre que ces derniers jours, la tonde fut compliquée. Bref, les visités, assez libres dans leurs mouvements remettaient le couvert. Chubaka et Cubedo se heurtaient à la vigilance de Botterman. Un coup franc tendu de Tchamdjou secouait la base du montant. Dokens revenait aussi en catastrophe pour éviter Cannella d'ouvrir le score. Les visiteurs manquaient de consistance dans les duels. Heureusement que leur arrière-garde chevronnée, elle, mettait le pied à bon escient dans les contacts. Sur un corner, dans la dernière ligne droite de la première armure, L.Loyaerts dégageait le cuir sur Chubaka pour finir sa course dans le but (1-0). Fameux coup de massue avant la pause.

À la reprise, la donne changeait. Cette fois, les Verts profitaient des accélérations de maître Eole. Ils se voulaient plus agressifs en perte de balle et plus déterminés à bousculer leurs adversaires offensivement. Toutefois, les Aqualiens restaient dangereux par Chubaka et Cubedo. Mais Botterman avait l'oeil des grands jours. Lentement mais surement, les hommes de Jofray Hella amenaient de plus en plus le danger devant Deusings, le portier local. Sur une mauvaise relance de ce dernier, Jamart, le voyant très avancé, tentait un long lob qui finissait sur le toit du but. Louis et Jamart alertaient encore Deusings. Dans les arrêts de jeu, un retourné de Geuns touchait l'angle du but. Sur le cafouillage qui s'en suivait, L.Magnético avait le dernier mot (1-1). Malheureusement, la séance de tirs au but profitait aux locaux. Hannut sortait la tête haute de la Coupe.

Arbitre: Michael Addai.

Cartes jaunes: Cannella, De Brouwer; Javaux, Dokens, M.Magnético.

Buts: Chubaka (1-0, 42e), L.Magnético (1-1, 90e+1).

Pen : Tchamdjou (1-0), Geuns (1-1), Chubaka (2-1), Cwynar (2-1), Soto Munoz (3-1), Jamart (3-1), Cubedo (4-1).

AYWAILLE: Deusings, Evrard (81e Vinaimont), Lacroix, Cubedo, Chubaka, Mbazoa (81e Ferron), Cannella (46e Solo Munoz), Tchamdjou, Adib, De Brouwer, Manirakiza.

HANNUT: Botterman, Javaux (81e L.Magnético), Geuns, Charlier (69e A.Loyaerts), Dokens (59e H.Dreze), L.Loyaerts, Adrovic (85e L.Dreze), Cwynar, M.Magnético (59e Louis), Jamart, Fraccari.