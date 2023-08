Euro U20 de basket-ball: Julia Franquin (Burdinne) et Lola Paulus (Comblain) ne sauvent pas la Belgique

Et on ne peut pas dire que la joueuse des Liège Panthers n’a pas tout donné pour son équipe, elle qui termine avec 30 minutes de jeu de moyenne, le 2e meilleur bilan national avec 13.8 points de moyenne, derrière les 16.5 de Claessens. Elle termine aussi deuxième au niveau des rebonds avec 6.5 de moyenne, juste derrière la même Claessens 6.7. Malheureusement, malgré toute cette implication, impossible d’éviter une énorme déconvenue lors de cette compétition.

Au moment de partir, la Comblinoise, Lola Paulus, nous avait confié son inquiétude concernant ce groupe, manquant parfois de leadership, capable du meilleur mais aussi du pire. Et si elle avait pointé le premier match comme tournant de la compétition, c’est en fait l’inverse qui s’est passé.

Car, pour lancer la compétition, la délégation Belge avait pris la mesure de la Lettonie 62-66. Malheureusement, au lieu de déclic positif, cela n’a pas permis de lâcher la pression. En poule, des revers contre la Turquie (57-61) puis 76-68 contre l’Italie envoyaient les Belges à la dernière place alors qu’elles avaient eu les rencontres en main.

Opposées à la redoutable équipe espagnole en qualification, les Belges étaient repoussées dans la compétition avec les moins bonnes équipes suite au revers 77-62. Puis, les mauvaises nouvelles continuaient avec un revers 66-60 contre la Finlande.

La pression se faisait de plus en plus forte car il fallait impérativement éviter les deux dernières places pour ne pas plonger en D2. Mais dans l’ultime chance contre la Lituanie, Tchéquie, les Belges rataient leur partition et s’inclinaient 53-70. La victoire de ce dimanche, 59-67 contre la Lituanie, ne changeait pas le bilan, la Belgique devra recommencer en Division 2 l’an prochain. Dommage!