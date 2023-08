En Coupe de Belgique, Geer est tombé sur un solide Sprimont

En deuxième mi-temps, Geer démarre avec de meilleures intentions mais c’est bel et bien les pensionnaires de D3 ACFF qui vont doubler la mise. Sur la droite, Hernandez profite d’une erreur dans l’arrière-garde locale pour tromper un Racz impuissant. Loin d’être résignés, les Hesbignons ne baissent pas les bras et vont même hériter d’une toute grosse occasion des pieds de Pasteels qui touche le poteau sur un tir lointain. Quelques instants plus tard, Peharpre est obligé de sortir le grand jeu à deux reprises. Les locaux ont laissé par leur chance.

D’autant qu’à l’heure de jeu, Impagnatiello, l’ancien joueur de Hamoir, reçoit un caviar à l’entrée de la surface et inscrit le troisième but des Sprimontois. La rencontre est pliée mais Geer va encore toucher le poteau, des pieds du jeune Delvaux. En fin de match, R.Cokgezen, le frère d’Adil, s’offre un doublé en inscrivant le quatrième et dernier but de la partie. Sprimont file au troisième tour logiquement et se rendra à Léopold dimanche prochain.

Arbitre : Benoît Castiau.

Cartes jaunes : R. Cokgezen, Père, Coulon.

Buts : R. Cokgezen (0-1, 39e), Hernandez (0-2, 51e), Impagnatiello (0-3, 61e), Cokgezen (0-4, 74e).

GEER : Racz, Georges (65e Velegan), Henquet, Julin, Vigil Bajo (65e Delvaux), Merchie (73e Coulon), Père, Bekaert, A. Cokgezen, M. Philippe, Pasteels.

SPRIMONT : Peharpre, Lambrechts, Camara, Vanheukelom, Impagnatiello, Cokgezen, Ruiz (84e Beltrame), Hernandez (81e Klein), Jeunehomme, Gerstmans, Ngieme.