Coupe AWBB: les Hannutois ont tenu le choc face à Beez: "On a bien fait voyager la balle"

"Nous nous présentions sans système de jeu ni repère puisque nous n’avions pas encore fait entraînement avec notre staff, nous confiait un Simon Lambert tout de même en équipement. Mais, d’entrée, on a trouvé de bonnes options offensives avec des joueurs rentrant leurs shoots pour doubler nos 8 points d’avance."

Avec Bielen au four et au moulin, les deux bombes de Dibenedetto, les Hannutois répondaient coup pour coup à des locaux claquant tout de même 26 points dans le premier quart. Mais le groupe de Simon Lambert ne baissait jamais de rythme. Avec Materne se mettant à enchaîner les paniers, les montées au jeu positives de Plomteux, Fauchet et même un jeune Michaux répondant parfaitement aux attentes, la première période était plus que positive: 43-57. "Tout fonctionnait bien et j’ai préféré rester uniquement coach pour ne pas casser cette dynamique ni perdre ma concentration."

Évidemment, après le passage aux vestiaires, les locaux remontaient au jeu avec de meilleures intentions, une agressivité accrue et plus de réussite. Il fallait alors faire le gros dos… et ne pas paniquer. Alors que les locaux allaient revenir à 3 longueurs, la rencontre devenait plus tendue avec 3 techniques (Materne, Dibenedetto et coach). "Je suis vraiment fier de mes coéquipiers car tout le monde est resté soudé et positif pour reprendre les choses en main. Nous sommes restés solidaires défensivement et on a bien fait voyager la balle pour relancer la machine", poursuit le coach.

Beez ne marquant plus en fin de match, même en ratant quelques lancers, les Hannutois conservaient le contrôle des échanges et décrochaient une magnifique victoire un peu inattendue. Il faut dire qu’avec déjà 33 points à son compteur en plus de la gestion de l’équipe, Materne avait frappé fort d’entrée comme la prestation 5 étoiles de Bielen dans la raquette.

"C’est vraiment positif pour le groupe au moment où nous allons vraiment commencer la préparation avec le retour de notre coach et de certains joueurs. On va commencer à mettre les choses en place tactiquement mais nous venons de démontrer que nos valeurs de solidarité et notre envie collective pouvaient faire la différence pendant cette saison", concluait un coach intérimaire à la mission accomplie.

QT: 26-29, 17-20 (43-57), 24-16 (67-73), 14-19.

HANNUT: Plomteux 0, Bielen 18, Materne 33, Bisschop 7, Declercq 7, Dibenedetto 12, Fauchet 5, Michaux 2.