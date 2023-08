Basket-ball (Coupe AWBB): Haneffe s’offre une première victoire avant deux transferts

Car le début de match était positif, Royen inscrivant le premier panier de la saison des Rouges pour marquer son retour en Hesbaye alors que Tassin frappait déjà à trois reprises à distance dans un premier quart particulièrement positif pour les locaux. Ainsi, les 8 points d’avance de la P1 adverse étaient rapidement effacés et le marquoir filait à 26-22 au quart.

Avec seulement 7 joueurs sur la feuille, les visiteurs allaient stopper l’hémorragie en début de 2e quart (33-31) alors qu’Haneffe saluait le panier de Lemoine. Un passage plus compliqué dont les locaux se sortaient avec Gonda et Berger au scoring pour permettre de regagner les vestiaires à égalité (40-40).

Puis la reprise allait être excellente. Avec le duo Tassin-Royen en fers de lance, les locaux allaient surtout être dominants des deux côtés du terrain. Avec de belles actions collectives et une solidité prometteuse défensivement, les Templiers prenaient 10 points d’avance et n’étaient plus mis en difficulté, Watrin se chargeant même de la marque dans la dernière ligne droite pour bien débuter cette coupe AWBB. Assurément une belle soirée pour lancer la préparation malgré des conditions difficiles en semaine. Maintenant, sur le terrain, on a vraiment vu de belles choses avec Royen et Gonda répondants présents dans ce que l’on attend d’eux avec leur arrivée en Hesbaye et des cadres bien en place.

Reste à récupérer les derniers éléments et aller de l’avant. A ce sujet, la présidente Kabwe était claire.

"J’ai toujours dit que nous fonctionnerions avec un groupe de 12. Ainsi, ce jeudi, nous devrions annoncer un voire même deux transferts pour équilibrer et finaliser le noyau pour la saison."

QT: 26-14, 14-18 (40-40), 24-11 (64-51), 20-17.

HANEFFE : Berger 13, Royen 16, Tassin 23, Georgery 3, Ewbank 4, Gonda 16, Lemoine 2, G Watrin 7.