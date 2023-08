Une retraite qui n’aura pas duré plus longtemps que quelques jours car le joueur de 31 ans est revenu vers Christophe De Smedt lui disant que le ballon rond lui manquait. Et alors qu’il disputait sa première rencontre avec ses nouvelles couleurs ce mardi sur la pelouse de Juprelle, Kevin Derwa a vécu la pire des blessures pour un footballeur: une rupture des ligaments croisés.

Voilà donc sa saison d’ores et déjà terminée avant même qu’elle n’ait commencé et on ne verra sans doute pas Kevin Derwa en match officiel avec le maillot de Momalle avant la saison 2024/2025. À moins qu’il ne décide de ranger définitivement les crampons suite à cette grave blessure.