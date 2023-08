Haneffe débutera sans Kevin Palazy en Coupe AWBB: "Je ne suis pas encore prêt"

Toujours pas la dynamique espérée en cette première semaine de travail mais les Templiers feront avec. Pas encore d’Alessandro dans la raquette alors que les nouvelles que nous avons prises auprès de Kevin Palazy ne sont pas encore positives. "Je ne peux pas encore commencer le basket, nous explique l’ailier victime d’une déchirure des croisés il y a 11 mois. Je peux pratiquer la course à pied et cela va de mieux en mieux. Je me suis d’ailleurs fixé l’objectif de disputer prochainement un semi-marathon. C’est motivant pour moi. Le kiné ne me donne pas encore le feu vert pour les mouvements rotatifs et encore moins pour la compétition sportive. Je ne veux pas prendre le moindre risque et ma priorité est actuellement ailleurs. Une chose à la fois. Me reconstruire physiquement est vital. Je ne veux pas être un poids mort pour l’équipe. Je reviendrai car le basket le basket me manque", nous confiait l’intéressé en toute transparence.