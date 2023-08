Football (Coupe de Belgique) - Un vrai match de gala pour Wanze/Bas-Oha B face à Richelle: "Une belle récompense"

Et la Coupe est sujette à surprises, voir les Mosans défaire l’un des ténors de la D3B relèverait de l’exploit de l’année. "Ce sera très compliqué de passer, on le sait. Mais c’est aussi notre dernier match avant le championnat et, donc, la dernière chance pour les joueurs de montrer ce qu’ils ont dans les jambes et de gagner leur place, insiste Olivier Parmentier. On sait qu’on va devoir accepter de ne pas toucher beaucoup le ballon. Mais cela va nous permettre de travailler l’aspect défensif de notre jeu. Je ne suis pas dans l’optique de surprendre en tentant quelque chose que je ne vais pas reproduire après. "

Un succès dimanche pourrait encore un peu plus booster la confiance des Wanze/Bas-Ohatois. "Nous n’avons pas encore connu la défaite, c’est vrai. Tout se passe bien et on sent que les gars ont envie de faire les choses bien. Alors, oui, il y a une différence, sur papier, entre les deux équipes avant la rencontre de ce dimanche. Mais le terrain reste la réalité. On ne va pas se présenter en victime consentante. J’ai envie que mes gars profitent de ce match. Nous avons tout à gagner, il ne faut pas aborder ce match avec la peur au ventre " conclut Olivier Parmentier. Et si la magie la Coupe opérait dans le ciel du Stade Louis Manne ?

Arbitre: Claude Dubois, assisté de Philippe Schmetz et Raphael Torreborre.

WANZE/BAS-OHA B: Abraham, Berzolla, Bibombe, Borsu, David, Delhalle, Dizier, Grenson, Lambotte, Mattiuzzi, Mignon, Pinsmaille, Ruoso, Timsonet, N.Tombal, Wauthier.