Fize le sait mais ne s’inquiète pas plus que ça. "On sait qu’il y a peu de chances qu’on gagne la Coupe de Belgique, rigole Éric Thirion, le coach fizois. Mais on va jouer tous les matchs comme si c’était une finale. On n’a rien à perdre."

Concernant l’adversaire de ce week-end, avec la possibilité de rejoindre un adversaire encore supérieur lors du tour suivant, le coach fizois ne se prend pas la tête. "Sincèrement, je n’ai pas fait voir ou vu Malmedy, assure-t-il. J’ai pris quelques infos, mais on est en pleine préparation et si, l’objectif, est de gagner le match, on reste en pleine préparation et il faut d’abord penser au championnat. Qui reste, évidemment, prioritaire. "

Et cette préparation estival, si elle n’est pas parfaite, regorge de bonnes choses malgré tout. "Oui, je suis content car je vois de bonnes choses avec une grosse envie, assure Éric Thirion. On bosse bien et on donne tout. C’est bon signe en vue des prochaines échéances. On a déjà joué 7 matchs l’air de rien et certains enseignements commencent à tomber même si tout reste à construire…"

Arbitre: Hicham Dridelli.

FIZE: tous les joueurs fizois seront là au rendez-vous sauf Wynants (vacances), Thiry, Eyckmans, Pichetti, Ioakomidou, Matafadi (blessés), Mota (repos).