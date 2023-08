Football (Coupe de Belgique) - "Pour l'instant, nous sommes confiants": en déplacement à Ethe, l’Union Hutoise passe au révélateur

Une belle preuve que la fusion a été bien digérée par tout le monde. "C’est vrai. Nous arrivions dans l’inconnue, on ne savait pas trop à quoi s’attendre, admet celui qui portera le brassard cette saison. Mais on se retrouve avec un groupe bien formé et qui compote de grandes qualités. Tout est beau, carré, avec une équipe sympa. C’est magnifique, on ne pouvait pas rêver mieux."

Une belle dynamique qu’il va falloir entretenir jusqu’au début du championnat. Et cela passe par un succès à Ethe ce dimanche. "L’objectif premier, c’est le championnat. Mais cette compétition peut offrir des matchs officiels gratuits. Et cela peut nous permettre de nous créer un nom. Oui, on a envie d’aller le plus loin possible." Mais la chose sera loin d’être aisée face à une formation luxembourgeoise qui a loupé la montée en D3 de très peu l’an passé et qui compte dans ses rangs un joueur comme Aurélien Joachim, ancien international du Grand-Dûché. "Pour nous, ce sera un bon match qui va nous préparer aux affrontements qu’on va avoir durant la saison contre les équipes luxembourgeoises. En tout cas, nous allons faire face à une solide opposition. Mais j’ai envie qu’on gagne, on prend ce match très au sérieux, martèle David Pauly. Si on veut enchaîner les matchs, autant qu’ils soient intéressants." D’autant plus que le vainqueur de cette rencontre aura l’honneur de recevoir lors du prochain tour. Une jolie carotte !

Arbitre: Michel Étienne, assisté de Valentin Poncelet et Georges Close.

UNION HUTOISE: Pascal Bairamjan dispose de l’ensemble de son noyau. La sélection sera définie après le dernier entraînement de ce samedi matin.