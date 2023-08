Football (Coupe de Belgique) - Geer espère confirmer son excellente dynamique face à Spirmont: "On va jouer crânement notre chance"

Il va falloir être focus sur tous les petits détails car, face à un tel adversaire, cela ne pardonne pas."

À quelques jours du début de championnat, les Geerois avancent dans la sérénité, sans la moindre pression. "Sprimont est le test idéal avant de débuter les choses sérieuses, se réjouit le coach. C’est un très bel adversaire qui a des qualités offensives et défensives. Sur papier, nous ne sommes pas favoris et je sais que Spirmont veut jouer à fond cette compétition."

Reste qu’à domicile, les Hesbignons peuvent faire mal. "On est toujours en rodage mais je suis extrêmement serein par rapport au groupe qui vit très bien, on va jouer crânement notre chance comme on l’a toujours fait, poursuit Nicolas Henkinet avant d’évoquer la préparation. Nous avons notamment affronté des équipes comme Waremme ou Elsaute, deux adversaires supérieurs à nous. Ce que j’ai pu en retirer est positif. Quoi qu’il arrive comme résultat ce dimanche, il ne faudra pas tirer des conclusions car c’est déjà très bien d’être là."

En cas de victoire, Geer affronterait au troisième tour le vainqueur entre SV Wevelgem City/Leopold FC.

Arbitre : Benoît Castiau.

Geer : Brassine et Vrijdags sont blessés alors que Messinna est très incertain. La sélection était effectuée ce vendredi soir.