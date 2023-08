Basket-ball - Coupe AWBB: Les Hutoises veulent remporter le trophée

Mais, avant d’espérer tout cela, il faut construire l’édifice pierre par pierre, à commencer par cette préparation importante. "J’ai vu des filles affûtées et à l’écoute dès les premières séances de cette semaine avec un groupe presque complet puisqu’il ne manquait que Gaspar, continuait le mentor des Mosanes. Le travail a vraiment été de qualité mais nous avons enregistré la blessure de de Carvalho lors de la deuxième séance et on espère que ce ne sera pas une entorse trop grave. Car dans cette compétition, l’effectif est réduit puisque nos jeunes sont alignées en R2 et ne peuvent pas faire les deux. On doit donc directement imposer de la rigueur et notre puissance physique avec les sept joueuses disponibles pour bien lancer la préparation."

Car, avec tout le respect à avoir pour les joueuses locales, les Hutoises ne peuvent se faire accrocher par cette équipe de P1, expérimentée certes, mais qui ne doit pas tenir sur les quarante minutes. "À nous d’évoluer de la bonne manière, de reprendre les dix points de retard et de nous adapter à leurs forces. Je ne connais pas cette équipe qui a accédé à la P1 il y a douze mois mais nous devons faire à la fois preuve de respect mais aussi d’assurance en nos qualités."

Même si la majorité de l’ossature est restée, il faudra aussi voir comment les cartes seront redistribuées avec la perte de deux pions. Sans Ronveaux et Bastin, il faudra trouver de l’intensité, du dynamisme et de l’engagement ailleurs. Une première indication sera donc donnée ce samedi même si, on s’en doute, l’arrivée de Gaspar, le 13 août, mettra alors toutes les filles dans leurs bonnes cases pour tenter d’aller encore jouer les premiers rôles tout au long de la saison.