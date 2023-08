Basket-ball (Coupe AWBB): Hannut voudra juste prendre du rythme

Maintenant, ce travail risque clairement d’être trop juste que pour aller défier une solide équipe de Beez qui veut réussir un meilleur championnat que lors du dernier exercice en R2. "Nous ne récupérons pas de joueurs et on composera donc avec les moyens du bord mais avec la même mentalité. Pas de pression ni d’ambition si ce n’est de pouvoir continuer à avancer, gagner en rythme et en jeu collectif puisqu’on sera enfin en cinq contre cinq, continue le président qui ne sera pas aux manettes. Mon fils Simon prendra le coaching en mains en plus du fait de jouer. On sait que ce n’est pas l’idéal, mais c’est déjà arrivé et on sait que tout le groupe y répond positivement."

Le chantier c’est la semaine prochaine qu’il commencera vraiment en Hesbaye.