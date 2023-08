4 matchs en 8 jours pour Hannut qui affronte Aywaille en Coupe de Belgique ce dimanche: "Une excellente répétition générale pour le championnat"

"Pour nous, on prend ça comme un match de gala, assure Jofray Hella. C’est un superbe cadeau pour mes joueurs qui réalisent du bon boulot depuis l’entame de la préparation. Physiquement, mon groupe est encore très frais.

Face à une formation de D3 ACFF, qui s’est notamment renforcé avec Chubaka et Cubedo de Verlaine ainsi qu’Erivelton de Fize, les Hannutois savent qu’ils affrontent "une équipe qui va jouer le haut de tableau en D3", estime Jofray Hella. Une rencontre que les Hannutois abordent sans la moindre pression. "Si on perd, tout le monde va trouver ça normal, rigole le T1. Si on passe au troisième tour, ce sera un exploit. Quoi qu’il arrive, cette rencontre est une excellente répétition générale avant le début du championnat. L’objectif est de jouer la rencontre à fond pour ne pas avoir de regret. Et ainsi être prêt pour notre premier match en P1."

Au troisième tour, Hannut pourrait affronter le KFC Sparta Petegem.

Arbitre : Michaël Addai

HANNUT : Adrovic est incertain, alors que le reste du noyau est complet.