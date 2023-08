Jogging - Johan Grifnee, de retour de blessure, s’impose sur la Corrida des Borlatis

Johan Grifnée, avec un chrono de 16:36, a pu s’installer sur la première marche du podium de la course de 4.4 kilomètres. "Le parcours en boucle, je le connaissais car j’avais déjà fait la course l’année passée, où j’avais fini troisième. Ici, je suis venu, il n’y avait pas beaucoup de concurrence et je suis parti tout de même assez rapidement. J’ai essayé de faire le plus gros trou dès le départ, ce que j’ai réussi. J’ai donc pu terminer à l’aise je vais dire. Le parcours derrière le château était assez glissant vu qu’il s’agit particulièrement des chemins boisés et qu’il avait plu. Je me suis un peu tordu la cheville mais c’était inévitable avec des chaussures lisses. Je suis très content de ma course, vu que je gagne. Je suis très satisfait d’autant plus que je reviens de blessure. J’ai été opéré au ménisque en décembre. J’ai donc très peu de kilomètres au compteur donc une victoire, vu le niveau qu’il y avait, c’est satisfaisant. Tout comme le fait de voir le niveau auquel je suis déjà revenu. "

Du côté de la grande course, le Top 3 est composé de Jo Vrancken, vainqueur en 32: 08, suivi de la première dame, Sonja Vernikov, en 32: 50 alors que Beny Stulens complétait le podium. "Le parcours était vraiment très beau et surtout très vallonné. Le passage boueux était vraiment difficile, surtout en ne portant pas des chaussures de trail, c’était très glissant. J’ai eu de très bonnes sensations après un gros entraînement le jour avant la course. Le but aujourd’hui (NDLR: lire samedi) était un peu de voir qui était là et les concurrents qu’il y avait. Dès le début, je suis parti seul, raconte le grand vainqueur. Durant la première boucle, Sonja Vernikov, la deuxième, n’était pas loin derrière moi donc j’ai fait un extra effort pour conserver la tête. J’aime vraiment ce parcours, avec de très beaux paysages. Puis le fait d’arriver dans une ferme, c’est charmant."

Après quatre épreuves de rang dans notre arrondissement, le Challenge Cours la Province entre dans sa dernière ligne droite puisqu’il reste trois épreuves avant le grand final à Liège le 24 septembre.