Jogging - Challenge condrusien: Le jogging de Villers-aux-Tours mise sur son côté nature

Amis joggeurs fans de vitesse et de parcours sur routes, ce n’est pas du côté de Villers-aux-Tours que vous pourrez vous amuser. Par contre, si vous êtes fans de tracés vallonnés et quasiment entièrement dans les bois, foncez à Anthisnes ce samedi en début de soirée. Car le jogging nature autour de Villers porte bien son nom. " Cela doit être la course du Challenge où il y a le moins de route ", confirme Mathieu Lemos Cruz, qui attend près de 200 joggeurs sur son épreuve, présente pour la quatrième fois dans le calendrier du Condrusien.