Football - Waremme se conjugue aussi au féminin: "On veut performer lors de chaque rencontre"

C’est désormais une bonne habitude dans notre arrondissement. Les équipes féminines prennent de plus en plus d’ampleur. Waremme surfe ainsi sur la vague en lançant sa toute première équipe de dames. Un projet qui était dans les cartons depuis quelques mois. "Vu que j’avais arrêté de jouer en raison de mes blessures, j’avais envie de garder un pied dans le football. Les deux dernières saisons, j’étais comblé puisque j’entraînais les U10 et les U11, explique Maxime Raskin. Quand le club m’a proposé de confectionner une équipe de dames, j’ai sauté sur l’occasion. L’idée était très intéressante et ma sœur (NDLR: Emma Raskin) a tout de suite été emballée."