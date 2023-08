Deux Wallons aux championnats du monde de kung-fu traditionnel pour la 1re fois : "Montrer le potentiel de la Belgique" (vidéo)

Sur place, nos compatriotes vont être plongés dans l’univers de cet art martial aux multiples facettes. Ils seront accompagnés par Serge Tournay, le chef de la délégation belge. Un peu plus de 6000 participants sont attendus pour cet événement qui voit le jour pour la première fois depuis quatre ans. "Quoi qu’il arrive, cela reste une expérience exceptionnelle. Pouvoir se confronter à d’autres pays et à d’autres manières de pratiquer le kung-fu est la plus belle des récompenses. Tant Jonathan que moi, on a hâte de montrer ce quoi notre pays est capable sur la scène internationale, explique Moubarak, qui a découvert la discipline quand il avait 15 ans. Je tiens surtout à mettre en avant shifu (NDLR: qui signifie maître en japonais) Georges Gilles Daniel, du club de kung-fu Siu Lam Pai à Fléron."

Avec un sabre et des couteaux

Durant cinq jours, Moubarak et Jonathan vont ainsi proposer trois formes de kung-fu traditionnel. Il y aura d’abord la catégorie à main nue. "Là, nous avons décidé de présenter chacun une forme de notre école respective puisque chaque école à sa manière d’appréhender la discipline, explique Jonathan, affilié au kung-fu chang la Louvière Tubize. Ensuite, nous devrons présenter une forme avec des armes courtes. Moubarak a décidé d’utiliser des couteaux et moi le sabre. La dernière catégorie est une présentation à deux, l’un contre l’autre. Moubarak a gentiment accepté d’apprendre une forme de mon école et il apprend très vite. On a opté pour un mix de nos deux écoles et l’objectif est de montrer à tout le monde que nous sommes capables de présenter quelque chose de nickel, même pour un petit pays."

"Mettre un coup de pied dans la fourmilière"

Les attentes sont évidemment nombreuses et toute une fédération est derrière les deux francophones.

"On est conscient que nous avons un certain poids sur les épaules car nous voulons vraiment attirer les projecteurs sur la pratique du kung-fu traditionnel en Belgique, poursuit Moubarak. Il y a pas mal d’écoles mais cela manque de visibilité. On espère donner un gros coup de pied dans la fourmilière pour qu’il ait davantage de soutien dans les années à venir."

Des heures de travail

Actif dans le milieu du kung-fu depuis treize ans, Jonathan Verheyen s’est exilé plusieurs fois à l’étranger pour s’exercer. "Je suis allé plusieurs fois en Asie pour en apprendre davantage sur mon sport. Grâce à shifu Aziz Elmiri, je peux continuer à progresser, dit-il. La richesse de ce sport est la pluralité d’écoles. À chaque entraînement, on apprend. Il y a beaucoup de spécificités et, parfois, il arrive que les gens qui ne connaissent pas le kung-fu soient perdus avec autant de formes différentes."

Une discipline qui nécessite une concentration de chaque instant. "Quand on participe à une compétition, on est jugé sur la position, la puissance la respiration, la justesse du mouvement ainsi que sur le suivi du regard. Ce ne sont que des détails mais pour 40 secondes de représentation, cela demande des années de travail, explique Jonathan, qui entend donner le maximum dans quelques jours. L’objectif, avec Moubarak, est de monter sur le podium. Nous n’avons rien à perdre mais une médaille pourrait faire changer les préjugés sur notre discipline."