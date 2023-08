CrossFit - Arthur Loncar troisième aux Marseille Throwdown : "Le meilleur résultat pour l'instant"

Le fils de Freddy, qui faisait équipe avec le Namurois Simon Bodelet, se montrait ambition en arrivant dans l’Hexagone. "Nous visions tout simplement un podium. Avec Simon, on s’entraîne régulièrement ensemble et je savais que nous étions en pleine forme, explique Arthur Loncar. Même si nous avions terminé les qualifications à la quinzième place, je savais qu’on pouvait réaliser quelque chose de beau."

Pas mal de disciplines différentes

Sous un mercure avoisinant les 30 degrés, Arthur et Simon n’ont pas chômé durant trois jours. "En tout, il y avait sept événements et nous avons dû réaliser de nombreuses disciplines. Il y a eu de la force ainsi que du run and bike puis de la natation, précise Arthur Loncar. Heureusement, la salle dans laquelle nous étions était climatisée et permettait ainsi à chacun de se donner à 100%."

Au final, les deux potes dans la vie de tous les jours se sont classés à la troisième place. "On atteint notre objectif, malgré le niveau impressionnant des adversaires. Pour l’instant, c’est notre meilleur résultat et on est très heureux, commente Arthur Loncar qui a déjà le regard tourné vers sa prochaine compétition. Ce sera un événement près de la frontière française par équipe de trois, avec une fille. On vise, là aussi, une place sur le podium. Avec Simon, on va continuer à travailler dur chaque semaine pour continuer à progresser et, pourquoi pas, vivre un jour de notre passion commune."

Une passion méconnue du grand public qui demande pourtant un investissement au quotidien.

«Sans notre bonne relation, on aurait sans doute abandonné depuis longtemps»

À 22 et 23 ans, Arthur et Simon sont devenus inséparables grâce au CrossFit. C’est en 2018, qu’ils se rencontrent pour la première fois, lors d’une compétition en Belgique.

« Le courant est tout de suite bien passé entre nous, se souvient Simon Bodelet. Nous avons la même vision de notre sport et la même mentalité. On est passé de rivaux à amis. Même si parfois on doit encore combattre l’un contre l’autre, la rivalité est très seine et cela nous pousse à être tous les deux meilleurs. »

La semaine dernière, ils ont d’ailleurs dû faire preuve de solidarité pour terminer les Marseille Throwdown. « On a dû se serrer les coudes à plusieurs reprises. Ce fut une compétition éprouvante avec très peu de repos. Il y a eu quelques moments compliqués et sans notre bonne relation, on aurait sans doute abandonné depuis longtemps, reconnaît Simon. On a vécu des émotions exceptionnelles et l’aventure fut incroyable. Le fait de participer à cette compétition tous les deux à l’étranger a ressoudé, encore un peu plus, notre amitié.»

Et cela n’est pas prêt de s’arrêter en si bon chemin. Arthur Loncar et Simon Bodelet sont d’ailleurs plus ambitieux que jamais. «On va continuer à se surpasser pour réaliser nos différents objectifs. Le CrossFit est un sport qui nécessite un entraînement quotidien. Le faire à deux, c’est nettement plus sympa», termine Simon Bodelet avec le sourire.