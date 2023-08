Mécanicien chez Jumbo, Gaultier Botson (24 ans) a réalisé son rêve au Tour de France féminin : "Je ne suis pourtant pas quelqu'un de manuel"

Mécanicien chez Jumbo-Visma depuis deux mois, tout est allé très vite cet ancien coureur au Team Cycliste Hesbaye. "J’ai arrêté l’école à dix-huit ans pour me consacrer à la mécanique en cours du soir. Je bossais dans un magasin de vélo la journée. Au fur et à mesure, je suis parvenu) monter les échelons. Après quelques années et le développement des vélos électriques, j’ai décidé de changer d’air car ce n’était plus trop mon dada, explique Gaultier. Comme j’ai toujours rêvé d’intégrer une équipe pro, j’ai postulé dans une dizaine d’équipes. Après deux semaines, j’ai reçu un coup de fil d’un manager de chez Jumbo." Une entrevue vidéo plus tard, le Fexhois a passé une journée de tests aux Pays-Bas, au siège de l’équipe. "Ce fut concluant et le lendemain, j’étais prêt à partir", rigole l’intéressé.

Dans le bain dès le début

L’aventure pouvait ainsi démarrer. "Lors de ma première semaine, on m’a directement placé sur les championnats nationaux des Pays-bas avec les filles. J’étais là pour observer et prendre mes marques, dit-il. Après quelques jours au service course pour entretenir les différents vélos, je suis parti au Baloise Tour à la mi-juillet. Là-bas, il n’y avait que deux mécaniciens sur la course. J’ai vraiment dû me débrouiller (rires)."

Deux jours plus tard, Gaultier Botson prenait la direction de Clermont-Ferrand, lieu de la première étape du Tour de France féminin.

"Comme il s’agissait de mon premier grand Tour, je ne savais pas trop à quoi m’attendre. Comme beaucoup, je me disais que ça allait être un cran ou deux en dessous du Tour de France masculin, reconnaît Gaultier. En réalité, ce fut tout l’inverse. L’organisation est identique que chez les hommes. Le public est présent en masse au bord des routes et on sent tout de suite que c’est la plus grande épreuve cycliste au monde."

Dès le premier jour, le Fexhois en a pris plein la vue.

"J’avais des yeux de gamins quand je suis arrivé. Rien que le monde présent, c’était impressionnant mais il fallait que je reste concentré sur le boulot, poursuit Gaultier. Avec le staff, nous sommes arrivés deux jours avant le grand départ pour tout installer. Pour bien performer, les filles doivent avoir tout sous la main le jour J."

Des journées intensives

Être mécanicien sur les routes du Tour ne s’improvise pas. Et les journées sont très chargées. "Le matin, notre rôle est de gonfler les pneus tout en vérifiant les batteries de chaque vélo. On doit s’assurer que chaque matériel est en ordre avant le départ de l’étape, explique Gaultier, qui fait partie des trois mécaniciens de l’équipe néerlandaise présente en France. Une fois l’étape terminée, rebelote. On lave les vélos et les voitures, puis on vérifie que tout est à sa place pour le lendemain."

Durant la course, deux mécanos sont prévus dans les voitures des directeurs sportifs. Gaultier a eu la chance de vivre quelques étapes de l’intérieur. "Forcément, il y a de la tension car, à chaque instant, il peut y avoir un problème. J’étais essentiellement présent dans la voiture numéro 2, celle qui suit l’échappé ou celles qui sont lâchées, raconte le Fexhois. L’étape du Tourmalet restera mon plus beau souvenir. Moi qui n’ai pas l’habitude des montagnes, c’était juste fabuleux de voir autant de monde sur le bord de la route. Les filles ont également apprécié puisqu’elles n’ont pas arrêté de revenir sur cette étape dans les discussions d’après course."

À la Vuelta Burgos avec les hommes

Sous contrat chez Jumbo-Visma durant un an, Gaultier Botson va encore vivre d’autres belles aventures.

"Dans l’équipe, chaque mécanicien peut aller sur toutes les courses. On n’est pas fixe et on change souvent. Prochainement, je vais d’ailleurs partir avec les hommes à la Vuelta Burgo, avant d’aller à Plouay fin août. Ma première expérience sur un grand Tour est inoubliable et j’espère qu’il y en aura d’autres, confie notre interlocuteur, avant d’évoquer les qualités d’un bon mécano. Bizarrement, je ne suis pas quelqu’un de manuel mais je suis tellement passionné de vélo que j’ai pu développer plein de connaissance. Il est impératif d’être patient et de posséder une excellente mémoire. Il faut également du bon sens et résister à la pression."