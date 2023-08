Jogging (Challenge condrusien): Maya Dussard, première dame sur le 5 km à Villers-le-Temple

Erreur de parcours

Si l’ambiance était, comme à son habitude, festive avec une arrivée au pied de la fête foraine, un petit couac est tout de même à signaler. En effet, les trois premiers de la grande distance se sont trompés dans le parcours, suite à une mauvaise signalisation et ont donc vu leur course être annulée. Cette erreur a permis à Nathan Marechal de terminer premier sur la grande distance avec un chrono de 45: 05. "J’ai beaucoup aimé le parcours car il s’est avéré assez varié au niveau du type de chemins: asphalte, allées rapides en graviers et petits singletracks plus techniques, commente le gagnant de la course. Le parcours présentait trois belles et fortes côtes ce qui pour moi représente un réel plus sur un condrusien. Venant de base du trail, j’apprécie particulièrement les joggings vallonnés, techniques et boueux. Bref, j’aime le mauvais temps pour courir, c’est bizarre je sais (rires)." Un tracé vallonné, qu’il faut savoir maîtriser pour ne pas finir dans le rouge avant la fin. "Cela nécessitait effectivement une certaine gestion avec parcimonie de son effort car malgré un départ fort rapide et roulant, les côtes étaient au rendez-vous jusqu’à la toute fin du parcours. En tout cas, je suis désolé pour les trois premiers qui se sont trompés car ils étaient de loin les plus forts et la bataille promettait d’être intéressante", reconnaît Nathan Marechal.

Maya Dussard, une habituée

Du côté de la petite course, la victoire de l’étape revient à Jean-Éric André en 24: 16. Quant à la première dame, il s’agit de Maya Dussard, une habituée des différents Challenges de la région, qui clôture les 6,1 kilomètres en 30: 20.

"Après un mois sans compétition, en raison du travail et des vacances, je m’aligne sans réellement savoir quelles seront mes sensations. Après un départ rapide en descente, je rentre dans les parties techniques dans les bois: côtes, cailloux et donc c’est assez dangereux. Malgré cela, je me détache et essaie d’accrocher deux lièvres. J’ai accéléré dans la dernière côte finale pour prendre la première place chez les dames. Un grand ouf de soulagement après 129 m de dénivelé", explique tout sourire Maya Dussard qui confirme son excellente forme.

La prochaine étape du Challenge condrusien se déroulera du côté du Villers-Aux-Tours, samedi prochain.