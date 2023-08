Hannut a repris avec son président à la baguette : "Agréablement surpris"

Des adaptations qui n’ont en rien entravé la bonne humeur d’un groupe qui se connaît sur le bout des doigts. "J’ai vraiment été agréablement surpris par l’intensité de la séance. J’ai fait du physique et du jeu collectif avec les 8 joueurs présents. Il manquait Humblet qui va reprendre, Goffin, Fauchet et un jeune. 1h45 de travail de très bonne qualité. J’ai vraiment aimé l’intégration de Plomteux qui monte de notre équipe B, qui a perdu énormément de poids et qui pourra nous rendre des services", poursuit le président.