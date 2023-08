Basket-ball: la P1 de Huy a repris avec "de bonnes ondes"

Pour cela, premier grand changement, il y avait du monde à l’entraînement de ce mardi, ce qui n’était plus une habitude à la reprise de Huy. "Il ne manquait que Paeleman qui recommencera bientôt. On a aussi compté sur les jeunes qui feront P3 et U21 et c’est positif pour la dynamique du groupe. Nous aurons à cœur de travailler en collaboration entre les groupes pour que le noyau de base de 9 joueurs puisse aussi s’enrichir pendant l’année", continue un homme également content de la restructuration interne. "Pour remplacer Cédric Aubert, nous accueillons Philippe Princen (NDLR: Le papa de Maxime, le joueur de Comblain) qui a une solide expérience comme joueur et qui apporte déjà énormément au niveau de la vision des choses avec des remarques pertinentes et constructives. J’ai repris la direction technique des grands panneaux pour réaliser le prolongement du travail de Cédric Aubert qui continuera à organiser les petits panneaux."

Pour lancer cette reconstruction hutoise, sur le terrain, il y aura clairement du travail pour mettre tout le monde sur la même ligne de départ. Au niveau renfort, l’expérience de Tariq Bouchaouir sera décisive.

"Il est le seul à avoir évolué et surtout performé à ce niveau. On doit clairement se baser sur ses qualités et, surtout, travailler tous dans la même direction. On travaillera beaucoup le physique et la vitesse d’exécution pour tenter que cela devienne nos points forts en saison."

Pour son premier match de préparation, les Hutois mettront le cap, ce samedi à 19h, sur le Pôle Ballons de Waremme pour y défier la R2 hesbignonne. Un premier derby avant Hannut et Wanze en P1… les choses débutent donc positivement pour les Mosans.