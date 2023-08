Reprise postposée pour la R2 de Haneffe : "La première semaine sera plus compliquée que prévue"

Maintenant, on se disait précisément l’inverse. Au moment de remettre des bases solides en place, avec un effectif moins brillant mais qui aurait dû montrer du cœur et de la cohésion, les premières séances auraient dû permettre de créer cette mentalité qui a fait la légende des Templiers, même si celle-ci fut parfois défaillante ces derniers temps. "Nous allons composer avec ces données, travailler avec les personnes présentes et construire notre projet. On va se réorganiser et intégrer les personnes au fur et à mesure. Lors de l’activité, les participants ont joué le jeu dans une excellente ambiance et c’est sur ce positif qu’il faut capitaliser", poursuit le coach.

On verra donc samedi, un groupe sans doute hybride, pour la première rencontre de la coupe AWBB qui verra les Templiers recevoir la P1 de Ressaix.