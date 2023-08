En P2A, Waremme B ne change pas de philosophie: "Continuer à faire progresser les jeunes"

Waremme B fait figure d’ovni dans cette P2A. Il faut dire que les Stadistes aligneront une nouvelle fois un noyau classe biberon. Ne cherchez pas des joueurs plus âgés que vingt-trois printemps, il n’y en a pas. Ne vous méprenez pas: cet effectif recèle de jeunes talentueux qui ne demandent qu’à éclore. Si le Top 5 semble inatteignable au vu des mastodontes de cette série, les Hesbignons veulent prouver qu’ils ont progressé par rapport à la défunte campagne. "Cette saison, on veut engranger un peu plus que quarante points, précise Romain Paquet. Même si j’ai l’impression d’entendre chaque année que la série se renforce, elle sera nettement plus costaude que les saisons précédentes. C’est, pour moi, le meilleur endroit pour que mon groupe progresse puisque chaque semaine, il faudra batailler très dur."