Comblain (TDM1) a lancé ses travaux avec une surprise: "Nous n'avons pas de temps à perdre"

"Nous allons découvrir une nouvelle division et de nouvelles exigences mais, pas question de parler de maintien! Nous devons garder notre esprit de compétiteur et jouer toutes les rencontres pour les gagner. Ce n’est pas un manque d’humilité mais une culture de la gagne et, surtout, l’avertissement que nous ne devons pas chercher des excuses ou nous cacher derrière notre statut de promus, explique le coach. On a mis en place un noyau qui a le niveau de la division et nous devons travailler pour le prouver et progresser lors de chaque séance de travail. Le groupe est large, tout le monde a un rôle à jouer et des atouts à faire valoir alors, il faut continuer à cultiver une saine rivalité à l’entraînement pour continuellement monter notre niveau de jeu."

Un nouveau groupe

Le décor est donc planté et le travail directement lancé avec un groupe qui a finalement connu beaucoup de changements. Ainsi, après les départs d’Hounhanou, Roland, Collard et finalement Darmont, ce sont aussi quatre nouveaux qui se présentaient sur le petit terrain local qu’ils vont devoir à appréhender. En distribution, le "pari" Lesuisse apporte déjà des satisfactions au coach. "Il est arrivé terriblement affûté et dans l’attitude que j’attends de lui", note Humblet. On a aussi aimé l’audace de Bodson. "Il m’a agréablement surpris par ses choix et la justesse de ses décisions. Notre style de jeu lui convient déjà visiblement", continuait un coach qui pourrait aussi voir son renfort ne finalement pas partir quelques semaines à l’étranger via le parcours Erasmus.

Enfin, dans la raquette, on a directement vu la puissance et la lecture du jeu de Iarochevitch, le coup de génie de la période des transferts, ainsi que le potentiel d’un Giebens qui va terriblement apprendre aux côtés des deux anciens professionnels qu’il côtoiera dans la raquette. Un équilibre et une richesse que l’on n’a objectivement jamais vu au niveau amateur et qu’on attend de voir à l’œuvre.

Maintenant, une autre surprise de taille était présente ce lundi. En effet, en plus d’un Bellem en double affiliation avec Waremme mais qui n’était pas présent, le staff a pu compter sur Olivier Troisfontaines pour cette première. Le multiple champion de Belgique avec Ostende a décidé de ne pas prolonger son aventure à la Côte cette saison et s’entraînera avec le groupe en attendant d’avoir fixé son futur. "De quoi encore bonifier les entraînements et permettre à nos jeunes d’apprendre tant son QI basket est impressionnant", souriait un coach qui voit clairement que le statut de son club est monté d’un cran ces dernières semaines.

Les grands travaux ont débuté

Place donc maintenant au terrain et à la préparation de la saison. Un terrain qui a donc aussi connu sa dernière reprise puisqu’au terme de cette saison, les grands travaux en vue de la construction d’un hall digne de ce nom à Comblain débuteront aussi. Reste qu’avant cette nouvelle page qui verra le club délocalisé pendant plus d’une saison, il y a cette première en D2 que personne ne veut rater. Et le travail a déjà été intense pendant plus de deux heures. "Nous n’avons pas de temps à perdre. On a déjà mis en place un système et travaillé en conditions de match pour mettre tout le monde dans le bain. Nous avons un gros programme de préparation avec des matchs amicaux et une coupe de Belgique qui nous tient toujours à cœur. Nous avons aussi pu compter sur la présence de tout le staff ce qui montre l’implication de tout le monde dans cette aventure", concluait le coach.