Athlétisme - Championnats de Belgique: Sacre national et record U23 pour Ilona Masson: "Une journée de rêve"

Lors du concours du triple saut, dimanche, elle s’est d’abord envolée à… 13m40 lors de son premier essai. une marque malheureusement pas homologuée à la suite d’un vent portant trop présent. "J’étais déjà évidemment très contente car sortir un bon premier saut est toujours avantageux, cela met un coup de pression sur mes adversaires. Et puis, cela m’a mis en confiance pour la suite, cela m’a permis d’être plus relâchée. "

Et cela s’est vu car la Hannutoise a encore réalisé deux (triple) bonds à 13m04 et 13m12 (record personnel) entrecoupés d’essais mordus. Mais c’est lors de sa dernière tentative que tout s’est emboîté avec une marque homologuée de 13m35. "J’étais déjà très heureuse avec le 13m12 car ce saut me permettait de battre le record de Belgique U23 (NDLR: détenu depuis 2008 par Jessica Van de Steene et un saut à 13m08). J’avais déjà tout gagné avant ce dernier essai donc j’étais pleinement relâchée. Au-delà de la victoire, ce record était dans un coin de ma tête et tout s’est parfaitement emboîté. Oui, on peut le dire, j’ai fait le concours de ma vie avec uniquement des sauts à plus de 13 mètres. J’ai vécu un dimanche de rêve."

Une journée qui est venue quelque peu effacer celle de la veille qui s’est clôturée avec une petite déception pour Ilona Masson. "Je voulais refaire 6 mètres, ce qui a été fait tout pile mais je suis un peu déçue de la place (NDLR: elle termine quatrième, à six centimètres de la première place, quatre de la deuxième et deux de la troisième). Cela se joue vraiment à rien car c’est une performance que je suis capable de faire… "

Mais ce n’est peut-être que partie remise pour Ilona Masson qu’on devrait revoir aux championnats nationaux réservés aux espoirs à la mi-septembre. Reste à voir si sa forme sera toujours la même dans un mois et demi…

Cassandre Evans est montée sur le même podium que Nafi Thiam

Engagée sur les concours du javelot et du poids, Cassandre Evans a brillé, dès le samedi, sur la première épreuve, en remportant une très belle médaille de bronze. «Je ne m’y attendais pas du tout. Les deux premières places étaient inaccessibles mais nous étions plusieurs à prétendre à la troisième place. Je suis contente de la médaille mais aussi de la performance», savoure la Vinalmontoise. Cerise sur le gâteau, elle est montée sur le podium en compagnie de Nafi Thiam, sacrée championne de Belgique de l’épreuve.

Au poids, la représentante du Huy Athletic Club a décroché une sixième place teintée d’une pointe de déception. «J’ai un petit goût de trop peu», souffle-t-elle.

Antoine Snyders est passé au-dessus de la douleur

Alors qu’on n’est qu’au début du mois d’août, Antoine Snyders a déjà vécu une saison estivale bien chargée, notamment marquée par de nombreux déplacements à l’étranger avec les Belgian Falcons. Arrivé à Bruges déjà fatigué, le Waremmien avait en plus un programme costaud, lui qui était engagé sur le 100 et le 200 mètres.

Un week-end qui a débuté… samedi soir avec les séries du demi-tour de piste. «Les conditions étaient bonnes, mais je me suis trop cambré avant la ligne droite, ce qui m’a occasionné une douleur au dos. La nuit a été compliquée, j’avais mal peu importe la position», souffle celui qui s’est tout de même qualifié pour la finale du lendemain.

Mais avant cela, il y avait les séries du 100 mètres à disputer dimanche en début d’après-midi. «J’y ai réalisé une bonne course et je réalise le troisième temps des séries, j’étais confiant pour la finale.» Mais tout ne s’est pas vraiment passé comme prévu. «J’ai réalisé une course catastrophique du début à la fin, lance Antoine Snyders. Et pourtant, avec un temps de 10:49, je ne suis pas loin de mon meilleur temps et de la troisième place (NDLR : il échoue au pied du podium). Je suis sorti de cette course très frustré.»

Si bien qu’il a bien failli ne jamais disputer la finale du demi-tour de piste. «J’ai même dit à mon frère qu’on allait partir, raconte le jumeau de Camille. Mais il a commencé à pleuvoir et je me suis dit que personne ne ferait quelque chose de bien. Alors, pourquoi ne pas tenter la chose? J’ai réussi à accrocher Amine Kasmi, nos bras se sont touchés juste avant la ligne et nous sommes tombés. C’est celui qui a fait la plus belle chute qui l’a emporté et c’est finalement moi qui l’ai emporté. C’est ma première médaille nationale outdoor et je remporte le titre. Franchement, je suis fier de moi.» Et il a bien raison Antoine d’être fier de lui!

Chloé Herbiet s'est prise au jeu

Grosse surprise dimanche en fin d’après-midi avec la présence de Chloé Herbiet sur le 5000 mètres de ces championnats de Belgique. En effet, l’athlète du WACO avait mis, il y a de cela deux semaines, un terme à sa superbe saison outdoor. «Mais Lisa Rooms cherchait quelqu’un pour courir avec elle car elle voulait faire une belle course afin de décrocher un beau chrono et des points pour le ranking. Elle m’a sollicitée et j’ai accepté. Je n’allais pas à Bruges pour moi, mais pour elle.»

Et en tant que compétitrice qu’elle est, celle qui est désormais installée à Huy n’a pas pu s’empêcher de se donner à fond. «Nous nous sommes directement échappées avec Lisa et je devais la tirer jusqu’aux 2400 mètres, raconte-t-elle. Après cela, je me suis retournée et j’ai vu que les autres adversaires étaient loin. Et j’ai finalement su relancer pour garder une belle avance et décrocher la médaille d’argent. Disons que c’était une belle occasion de décrocher un podium vu que j’avais fait la route (rires). Et à partir du moment où je suis au départ, il m’en faut déjà beaucoup pour ne pas me donner à fond.»

La piste désormais définitivement derrière elle, Chloé Herbiet va désormais se concentrer sur la route et la préparation en vue de son premier marathon dans sa quête olympique.