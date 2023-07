Waremme a besoin de retrouver de la stabilité en D3 ACFF avant de voir plus grand: "Une place dans le Top 10 serait déjà pas mal"

Les dirigeants waremmiens se sont attelés à recruter un coach proche de ses joueurs et qui connaît le ballon rond sur le bout des doigts. "Même si ce sera ma première vraie saison chez les adultes à Waremme, je suis confiant, explique Thierry Raskin. Ma première mission sera de stabiliser l’équipe première. Il est hors de question de se croire plus beau de ce qu’on est. Je ne sais pas ce que pensent les dirigeants mais, moi, je veux avant tout vivre une saison sereine. Une place dans le Top 10 serait déjà pas mal." Car le noyau des Wawas a évidemment connu pas mal de bouleversements puisque, jusqu’à présent, huit joueurs sont arrivés alors que seuls deux éléments titulaires de la saison dernière ont décidé de rester. "Il faudra donc reconstruire un groupe qui sera, je l’espère, plus uni que ces derniers mois", poursuit le mentor waremmien.

Sur papier, l’effectif hesbignon possède moins de noms ronflants que les années précédentes. Pas de quoi inquiéter le papa de Nicolas et Maxime.

"Le noyau est tout de même composé de joueurs de qualité. Certes, durant la saison on va peut-être regretter ce manque d’expérience à certains moments. J’en suis conscient mais il ne faut pas s’enflammer non plus et réitérer les mêmes erreurs que par le passé, explique l’intéressé. J’espère maintenant que notre nouveau synthétique verra rapidement le jour. À partir de ce moment-là, on pourra avoir une vision à long terme."

En attendant, le Stade Waremmien va devoir rapidement se reconstruire pour assurer son maintien le plus rapidement possible.

Patrick Ainseur : «Waremme aborde un grand virage»

Après une saison marquée par une descente en D3 ACFF et des soucis extra-sportifs au niveau des infrastructures, Patrick Ainseur le reconnaît sans ambages :

« Nous allons connaître une saison de transition. Une nouvelle ère se lance au club avec un tout nouveau noyau pour la D3, explique le président avant de revenir la problématique des terrains. Pour le moment, on manque cruellement de terrains pour notre école des jeunes et il faudra se serrer les coudes ces prochaines semaines. Cela ne va pas être évident mais logiquement, un nouveau synthétique verra le jour fin février 2024. »

De quoi mettre fin à des années de galère. En attendant, ne comptez pas sur les Stadistes pour modifier leur philosophie. « Notre objectif sera toujours de donner la chance aux jeunes, poursuit Patrick Ainseur. Notre école des jeunes est une grande réussite et ça le sera encore dans les années à venir. »

D’autant que la nouvelle association avec le RFC Liège devrait permettre aux Stadistes de compter sur davantage d’éléments. « On veut devenir la plus grande entité de football en Hesbaye, glisse Patrick Ainseur. Au total, on pourrait rassembler 1000 jeunes avec les deux clubs. C’est du win-win car les échanges seront autorisés entre Liège et Waremme dans le courant du championnat.»

Une reprise encourageante

Les Wawas ont repris le chemin des entrainements le 14 juillet dernier. De l’aveu même de Henri Verjans, les premières séances ont été très intéressantes. «Ce que j’ai vu est de bon augure pour la suite. Bien sûr, il reste encore beaucoup de travail mais le noyau semble vivre correctement, note l’ancien T1. Il y a de la qualité dans ce groupe, même si on manque sans doute d’expérience.»

Samedi, les Wawas se sont imposés 0-1 contre Schoonbeek-Beverest, une D2 flamande. Le premier match officiel des Stadistes, ce sera déjà ce dimanche avec le déplacement à Ster en Coupe de Belgique.

Damien Kremer et Luca Maglio débarquent en dernière minute

Surprise ce dimanche lorsque nous apercevons Damien Kremer affublé d’un polo aux couleurs de Waremme. L’ancien mentor de Crisnée est le nouvel adjoint de Thierry Raskin. Une décision qui peut surprendre quand on sait que l’intéressé s’était engagé à Limont avant de faire machine arrière quelques semaines plus tard. «Avec Thierry, on se connaît depuis quinze ans, explique Damien Kremer. Quand on m’a proposé le projet, je n’ai pas mis longtemps avant de l’accepter. Ce sera une première pour moi dans un staff de D3 ACFF. Je suis arrivé samedi et je me sens déjà bien intégré.J’essayerai d’apporter ma petite expérience dans un groupe qui semble déjà très bien balancé.»

L’autre arrivée concerne Luca Maglio. Le back gauche de 22 ans est de retour dans un club qu’il avait quitté l’année dernière pour évoluer à Stockay. «J’ai passé une superbe saison là-bas mais j’avais besoin de plus de temps de jeu, explique celui qui compte 441 minutes de temps de jeu avec les Stockalis. Quand Waremme est venu aux nouvelles, cela m’a fait plaisir car j’ai toujours gardé un contact particulier avec le club. L’ambiance y est familiale et c’est ce que je cherche.»

Le Liégeois débarque dans un noyau complètement renouvelé. « Je prends ça comme un nouveau départ, explique l’intéressé. Je veux être un titulaire indiscutable à Waremme. »

À noter que Thierry Raskin est toujours à la recherche de trois ou quatre éléments pour compléter son effectif. «On recherche essentiellement des joueurs d’expérience pour encadrer cette équipe», glisse le coach des Wawas qui testera encore plusieurs joueurs ces prochains jours.

François Ledure: «Une saison tranquille»

Arrivé en provenance de Fize, le médian se veut ambitieux. «Ce sera la première fois que j’évoluerai en D3 ACFF, dit-il. J’avais fait le tour de la question à Fize et j’avais envie d’un tout nouveau défi. Waremme est un club qui se veut ambitieux mais on doit d’abord vivre une saison tranquille. Pour le moment, la préparation se déroule très bien. On commence tout doucement à avoir des automatismes.»

Dean Denruyter: «J’ai une revanche à prendre»

Auteur d’une saison compliquée en 2022-2023, le solide attaquant est arrivé chez les Stadistes ultra motivé. «Le coach ne me connaissait pas et j’avais envie de lui prouver qu’il pouvait compter sur moi. A Fize, je me suis très vite blessé et j’ai perdu goût au football. J’ai donc une revanche à prendre et l’idée de jouer en Nationale me plaît. Je serai le deuxième plus vieux de l’équipe, c’est à moi de montrer l’exemple. J’ai perdu beaucoup de kilos pour être prêt dès la reprise.»

Louis Étienne: «Monter le plus haut possible»

À 17 ans, Louis Etienne est à un tournant de sa carrière. L’attaquant a envie de s’imposer chez les Wawas. «Cette saison, j’ai envie de tout exploser, rigole l’intéressé. Je ne me fixe aucune limite car je veux monter le plus haut possible.»

Les joueurs

Gardiens: Florian Lemire, Amaury Vandevenne.

Arrières: Martin Saint-Mard, Luca Maglio (Stockay), Loïc Dumoulin (Melen), Rodrigue Rihon, Quentin Degembe, Martin Glorieux, Loic Gillard (Ougrée).

Médians: Furkan Memeti (Melen), François Ledure (Fize), Simon Javaux (Aische), Lorenzo Lucania, Benoît Scalais

Avants: Dean Denruyter (Fize), Louis Etienne, Lleyton Gauthier, Randy Venner (Faimes),

Le staff

Entraîneur: Thierry Raskin (1resaison).

Entraineur adjoint: Damien Kremer.