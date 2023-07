Natation - Avec 24 médailles, Liège Natation impressionne encore lors des championnats de Belgique d'Anvers

C’était notamment le cas de Lucas Henveaux, qui reviendra en Belgique ce mardi soir, qui ne représentait pas, pour la première fois depuis longtemps, Liège Natation. Le club crisnéen devait aussi se passer d’Emma Govaerts, blessée, et de Grace Palmer, partie disputer les championnats d’Angleterre. Cercle le plus prolifique de ces Nationaux en 2022, le club cher à André Henveaux a décroché moins de podiums, mais avec 24 médailles, il s’est illustré malgré ces absences majeures. "C’est même presque mieux que l’année dernière, abonde l’entraîneur. J’ai d’ailleurs envoyé un message à tous mes nageurs pour les féliciter pour leur investissement. Tout le monde a au moins réalisé un de ses records personnels, c’est très bien. Personne n’est sorti de là sans avoir un peu de bonheur sur une course. Franchement, c’est rare que je le dise, mais je suis content de mon boulot. "

Et notamment du travail effectué avec Ambre Franquinet, triplement titrée après avoir connu deux années plus difficiles. "Elle revient à son meilleur niveau. Je salue vraiment son retour au premier plan, savoure André Henveaux. Camille Henveaux a réalisé ses meilleurs temps sur 100m nage libre et 200m quatre nages tout comme Florentin Lovens et Maxime Courtois sur 200m et 400m nage libre. Théo Marti et Noah Franquinet en ont fait de même sur toutes les courses auxquelles ils ont participé alors que Thomas Courbois a connu une superbe progression sur 100m nage libre. Il faut aussi souligner les championnats de Sébastien Demeulemeester, qui a décroché quatre médailles d’or, même si je suis moins impliqué dans son entraînement. Il fait tout de même partie de notre club. "

Voilà qui referme donc une saison estivale 2023 pleine de succès pour le club de Crisnée avec les performances de premier plan de Lucas Henveaux, Grace Palmer, Camille Henveaux ou encore Maxime Courtois sur la scène européenne voire mondiale. Sans oublier les plus jeunes qui ne cessent de progresser de semaine en semaine. Place maintenant à un peu de repos pour tout ce beau monde avant de plonger, dès septembre dans l’exercice 2023-2024. Avec, en ligne de mire, les championnats du monde en petit bassin à Doha avec la grand-messe des Jeux olympiques parisiens dans un an.

Elric Zeimes ramène deux médailles à Waremme

Il faudra encore un peu de temps pour voir plus de Waremmiens briller lors de ces championnats Open, eux qui sont encore un peu jeunes, mais la délégation de deux nageurs (Elric Zeimes et Antoine Goire) s’est tout de même illustrée. En effet, le premier cité a décroché deux médailles dans la catégorie des 2007: le bronze sur le 400 m nage libre et l’argent sur le 1 500 m nage libre. «Il a répondu aux attentes avec une très grosse progression, confie Ann Bonvoisin. Quant à Antoine Goire, il a très très bien nagé en améliorant ses records avec de belles performances.»