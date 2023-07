Football (Coupe de Belgique): Wasseiges, épuisé, plie en fin de match

Sur papier, ce match de coupe de Belgique entre Wasseiges (P3) et Beaufays (P1) se voulait disproportionné. D’autant que les locaux étaient privés de sept éléments potentiellement titulaires, toujours en vacances. Tout profit pour certains garçons de se mettre en évidence. Évidemment, dès l’entame, les Belfagétains imposaient leur technique et leur vivacité en possession du cuir. Toutefois, les Bleus ne se cantonnaient pas dans leur moitié de terrain. La moindre opportunité offensive était mise à profit. Et de fait, De Keersmaecker, isolé offensivement toute la rencontre, trouvait l’ouverture pour activer le marquoir (1-0). Du pain béni pour cette première occasion. Elle allait d’ailleurs donner du souci aux Verts pour recoller au score.