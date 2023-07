Football (Coupe de Belgique): Oreye n’a pas à rougir de sa prestation

Mais contrairement à ce que l’on pouvait imaginer, le premier quart d’heure est plutôt équilibré. Sans se montrer dangereux, Oreye parvient à faire jeu égal au niveau de la possession. Et c’est finalement sur une erreur de Manzambi, qui rate son dégagement et qui place le cuir dans les pieds de Sorbian qui n’a plus qu’à tromper Wégria, que les locaux se font avoir. Sans abdiquer, l’équipe de Sébastien Lapierre ne parvient plus à sortir de son milieu de terrain. Et quand le pauvre Manzambi, qui ne jouait pas à son poste habituel pour sa défense, loupe une deuxième fois son dégagement, le capitaine visiteur Lemaire ne se fait pas prier pour trouver de l’espace et envoyer une frappe puissante hors de portée de Wégria. Dix minutes plus tard, Lemaire déjoue le piège du hors et joue subtilement en offrant le but à Godard. 0-3 à la mi-temps, et pourtant Oreye ne déméritait pas.

Malgré cela, les Orétois ne vont rien lâcher en deuxième période. Et c’est sans doute cela qu’il faudra retenir de cette rencontre. Tout comme la transversale de Musick envers Ugoletti, qui parvient joliment à réduire la marque. Mais pas de quoi relancer un quelconque suspens, d’autant qu’un problème de communication entre le récent buteur et Manzambi, ce qui permet à Suevo de facilement lober Wégria. Le match se clôturera dessus et contrairement à ce que le score pourrait laisser songer, cette équipe d’Oreye ne semble pas si mal à deux semaines de la reprise du championnat.

Arbitres: Mamady Kourouma, assisté de Bonaventure Kagné et Cosmin Ionut Negura.

Cartes jaunes: Sorbian, Khalid, Ugoletti.

Buts: Sorbian (0-1, 18e), Lemaire (0-2, 28e), Godard (0-3, 38e), Ugoletti (1-3, 70e), Suevo (1-4, 82e).

OREYE: Wégria, Thiel, Julin, Thiéry (46e T.Lenoir), Barry, Vangerven, Musick, Haond (68e Etienne), Manzambi, Lehaut (46e Morrenne), Ugoletti.

SAIVE: Droeven, Roche, Godard, Mostert, Mostert, Sorbian (63e Suevo), Godard, Gioia, Hofmann, Lemaire (62e De Lamotte), Khalid, Lejeune.