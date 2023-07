Football (Coupe de Belgique): Geer se montre convaincant

Face à Aubel, solide équipe de P1, Geer avait l’occasion de se tester en vue du début de la saison. Et pour les hommes de Nicolas Henkinet, la note de 10/10 ne doit pas être très loin. Grâce à un doublé de Max Julin en début de rencontre, les Hesbignons se sont rapidement mis devant, avant d’être très intelligemment mis tactiquement. "On a fait un très bon match, savoure d’ailleurs l’entraîneur geerois Nicolas Henkinet. Tactiquement, nous étions au dessus et nous avons pu parfaitement gérer notre avance. Je me montre très satisfait par rapport à notre évolution: que ce soit en termes de cohésion, de physique ou de compréhension tactique, nous sommes là où je voudrais que l’on soit. C’est très encourageant en vue de la suite. "