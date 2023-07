Exploit de Wanze/Bas-Oha B en Coupe de Belgique face à Butgenbach: "Je suis très content de la manière"

Solide performance réalisée par la deuxième formation de Wanze/Bas-Oha. En déplacement à Butgenbach, une formation de P2C, les Sucriers sont parvenus à se qualifier pour le deuxième tour. L’unique but de la rencontre est tombé à la 32e des pieds d’Axel Delhalle, idéalement à la reprise d’un coup franc. Un but venu récompenser la belle entame de match des visiteurs. Bien en place, les gars d’Olivier Parmentier ont en effet évolué sans le moindre complexe. "Nous n’avons jamais été malmenés, explique le coach. Dès le début, mes joueurs étaient bien en place. On n’a pas concédé grand-chose au niveau des occasions. J’avais opté pour un bloc et celui-ci a très bien tenu le coup face à une équipe germanophone qui n’a rien lâché, comme on pouvait s’y attendre."