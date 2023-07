10 buts, une bonne ambiance et du suspense: le match entre Fize et Amblève a tenu toutes ses promesses en Coupe de Belgique

Certes, Fize est encore en préparation mais le nouveau groupe drivé par Eric Thirion a déjà démontré de belles qualités. Notamment au niveau du caractère puisque les Villersois, après avoir été menés dès la septième minute, ont appuyé sur l’accélérateur en l’espace de cinq minutes. Le temps pour Henrot de planter un doublé. Juste avant la pause, Mayanga met les siens sur du velours avec un tir imparable pour Willems.

L’attaquant attaquant de Marloie récidive à la 49e après un bel assist d’Eyckmans. "Mais malheureusement, on a commis de bêtes erreurs et on ne s’est pas donné à 100%. Défensivement, on ne communique pas assez", déplorait, après la rencontre, Jean-Guy Eyckmans. On ne peut pas donner tort au T2 fizois puisque les locaux ont fait preuve de suffisance, même s’ils n’ont jamais été mis en difficulté.

En face, Amblève a le mérite de ne rien lâcher. Dans le dernier quart d’heure les germanophones vont même revenir à 5-3 à la suite d’une mésentente, une de plus, dans l’arrière-garde locale. Une formation verviétoise, qui milite en P2C, quelque peu remaniée pour l’occasion. "Si nos adversaires étaient au complet, je suis certain que le score aurait été différent. On n’est pas parvenu à jouer durant nonante minutes et cela s’est payé cash", glisse Eric Thirion.

Un doublé spécial pour Eyckmans

Le capitaine fizois scellera le score avec…un but de chaque côté. Si Yoann Eyckmans, idéalement placé à la reprise d’un centre de Picchietti, trompe un Willems impuissant (6-3), le numéro 13 dégage malencontreusement le ballon dans ses propres cages en fin de match.

Arbitre : Marcel Fickers

Cartes jaunes : Morrier, Van Roosebeke, Heukemes.

Buts : Roderburg (0-1, 7e), Henrot (1-1, 23e et 2-1, 27e), Mayanga (3-1, 44e et 4-1, 49e), Lemma (4-2, 54e), Picchietti (5-2, 71e), Peters (5-3, 77e), Eyckmans (6-3, 87e), Eyckmans (6-4, 89e csc).

FIZE : Matriche, Ngengele, Henrot (61e Sprimont), Eyckmans, Tihon (63e Van Roosebeke), Beaupain, Morrier (85e Jadin), Lallemand (63e Alindja), Ioakimidou, Mayanga (61e Picchietti), Grommen.

AMBLÈVE : Willems, Even, Wiesemes (83e Kesseler), Hilgers, Juffern (61e Peters), Lemma, Diallo, Roderburg, Adams (46e Even), Lemaire (46e Heukemes), Johanns.