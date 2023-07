Il y a 20 ans, Manu Godfroid affrontait Anderlecht en Ligue des champions

Formé très rapidement à Seraing, le Bas-Ohatois fait très vite le bond au RFC Liège chez les jeunes, actif en D1. Et à 19 ans, après une toute belle saison chez les juniors, Manu Godfroid se souvient être chez ses parents au moment où sa carrière professionnelle va enfin démarrer. "Je sors d’une bonne période et l’équipe première faisait un stage à Ostende. Il manquait à Robert Wasseige, l’entraîneur de l’époque, un joueur et il voulait de base prendre son fils. Sauf que ce dernier refuse, en froid avec son paternel, et l’entraîneur des jeunes, Daniel Boccar, explique au coach que je méritais d’y aller. Wasseige me sonne pour me dire que je partais en stage à ce moment-là. Ça a été vraiment impressionnant, je partageais ma chambre avec Jacky Munaron."

Son rêve de devenir footballeur professionnel venait d’être exaucé. Après trois saisons et 50 matchs disputés, le voilà parti du côté de l’Antwerp. Un club pour lequel il compte plus de 107 matchs et 15 buts en l’espace de quatre saisons. "Ma plus belle reste quand même la troisième, avec Georg Kessler. Lors du premier match de la saison, nous allons à Charleroi. Nous sommes battus et je fais un match catastrophique. Je sors à la 70e d’ailleurs. Et quand on est dans le car, l’entraîneur vient me trouver en me demandant des explications, que je n’ai pas. Mais il me rassure et me dit qu’il a tiré la carte Manu Godfroid en vue de la rencontre d’après. Et je vous assure que sur ce match, je marque et j’offre une passe décisive (rires)", explique le sportif de 50 ans.

Malheureusement, lors de la saison suivante, l’Antwerp bascule en D2 et Manu Godfroid fait ses valises pour le Standard. Mais son passage de trois ans ne se passe pas comme prévu, après pourtant une première année convaincante. "J’étais repris à chaque fois dans le groupe, j’ai été titulaire à quelques reprises mais ce n’était pas facile car l’entraîneur Ivic avait amené dans ses valises de nombreux Croates, dont Mornar. Je suis tout de même satisfait même si en finale de la Coupe de Belgique, alors que mon enfant venait de naître et que j’avais préparé un t-shirt, je n’ai pas pu le montrer car nous avons perdu face au Lierse. Mais après, j’ai été opéré à quatre reprises au talon. À peine je revenais de rééducation, mon talon lâchait. Cela a été vraiment une période très compliquée, d’autant que Popovich, le médecin du club, s’était trompé sur mon diagnostic. "

Quand les pépins physiques s’arrêtent enfin, voilà Manu Godfroid en fin de contrat et envoyé chez les espoirs. De là, le flanc gauche se dirige vers la Roumanie, au Rapid Bucarest… où il décroche directement le titre de champion. "C’était incroyable. Je ne connaissais pas le championnat mais je pense que le Top 6 a sa place en D1 belge. J’ai directement été adopté puisque ma première rencontre, alors que le score est de 1-1 à la 88e, j’offre la victoire à l’équipe. La semaine suivante, je marque aussi. C’était une sensation extraordinaire et ma plus belle saison car j’ai bien contribué aux résultats de l’équipe. C’est sans aucun doute mon meilleur souvenir."

Le titre acquis, la nouvelle saison pouvait reprendre avec un tour préliminaire en Ligue des champions face à Anderlecht. Sans aucun doute le souvenir le plus douloureux de la carrière du Mosan. "Si à l’aller, on accroche dans le stade national roumain le 0-0 et que notre attaquant loupe l’immanquable, le match retour reste mon pire souvenir car nous menions 0-2, et j’avais même offert un assist en débordant Vincent Kompany. Je me souviens encore d’essayer de calmer l’équipe à la mi-temps mais malheureusement à la 70e, nous étions déjà menés 3-2. J’avais des amis qui étaient venus en car, je suis rentré avec eux et ma femme avait préparé une soirée pour fêter mon anniversaire qui était quelques jours plus tard. Mais j’étais trop dégoûté pour être dans l’ambiance (rires)."

La suite : une nouvelle blessure un an et demi plus tard qui oblige Manu Godfroid à arrêter sa carrière professionnelle, malgré des passages réussis à Liège et à Bas-Oha, avec une montée à chaque fois. Le Wanzois a encore d’autres anecdotes à raconter mais il faudrait bien plus qu’un article pour les narrer.