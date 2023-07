Julia Franquin et Lola Paulus veulent en découdre à l'Euro U20 de basket-ball: "L'équipe est ambitieuse"

"J’ai mis du temps à m’adapter"

Une première pour cette dernière qui sera l’assistante coach de Philip Wolk, coach de la D1 de Boom où évoluait la Hannutoise Chloé Bully. "Lors d’un remplacement au coaching des U19 des Panthers, j’ai été amenée à coacher contre lui. Il a aimé ma manière de faire et m’a proposé de l’assister avec les espoirs. C’est vraiment une belle reconnaissance car le choix a été fait uniquement sur mes qualités et j’en suis fière, nous confiait la fille du président du Mailleux Comblain. Maintenant, c’était vraiment l’inconnu pour moi ce rôle d’assistante et j’ai mis du temps à m’adapter, surtout au niveau des matchs. Rester assise n’est pas trop dans mon caractère mais j’ai appris à le faire et surtout à voir tout ce que cela apporte. Lors des matchs, je dois surtout gérer les filles et faire passer les consignes et remarques positivement. Le coach est dans l’instantané et la gestion du terrain, c’est important que le banc soit aussi impliqué. J’ai toujours aimé fédérer les équipes et je pense avoir réussi à le faire avec ce groupe. Par ailleurs, il y a la préparation des entraînements, le visionnage et les vidéos des adversaires. C’est vraiment une expérience très riche."

Une préparation compliquée

N’ayant jamais pu disputer cette compétition comme joueuse car se blessant avant chaque campagne, la coach de la R1 des Panthers a hâte de vivre ces moments. "La préparation a été très longue et encore, je ne suis pas sur le terrain. Donc tout le monde a envie que cela débute. Les quelques jours"off"avant de prendre le départ font du bien mentalement tout comme physiquement. Nous avons énormément travaillé avec des stages et des matchs qui n’ont pas été aussi positifs qu’espérés, avoue Lola Paulus. Maintenant, cela doit nous servir de force! Nous débuterons la compétition sans certitude, avec une poule compliquée. Mais nous avons déjà dû faire face à des moments difficiles et cela a permis de grandir. J’espère que cela nous permettra d’aller de l’avant. Tout va se jouer lors du premier match contre la Lettonie. Si on arrive à bien se lancer, on peut regarder haut."

Julia Franquin très motivée

Car, sur le terrain, il y aura des armes pour notre sélection à commencer par Julia Franquin, la Burdinnoise, qui apportera toute son expérience de la D1. "C’est ma dernière campagne en jeunes et je suis impatiente de la vivre. La saison dernière, je n’avais pas été de la partie suite à ma blessure au genou et je tenais à être de cette aventure. Notre équipe peut être vraiment compétitive si tout le monde est dans la bonne dynamique. Par contre, il faudra se faire violence dans les mauvais moments. On tente de régler les détails pour que nous soyons opérationnelles dès le premier match de poule qui conditionnera beaucoup de choses. On a terminé la préparation sur une victoire contre une autre équipe de cette division A et c’est positif", résume notre représentante, titulaire au sein de cette équipe et qui tentera d’amener nos couleurs le plus haut possible.